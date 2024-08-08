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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Союзники Израиля осудили слова главы Минфина страны о голоде в Газе

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Глава дипломатии ЕС назвал высказывания главы Минфина Израиля о голоде в Газе «более чем позорными». Тот поддержал повторное занятие израильскими войсками сектора Газа, пишет AP
Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images
Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

Западные союзники Израиля осудили высказывания израильского министра финансов Бецалеля Смотрича, который предположил, что обрекать на голод население Газы, насчитывающее более двух миллионов палестинцев, «может быть справедливым и нравственным» до тех пор, пока заложники, захваченные в при нападении ХАМАСа на юг Израиля 7 октября, не будут возвращены домой, передает Associated Press.

«Мы не можем управлять войной в нынешней глобальной реальности. Пока наши пленные не вернутся, никто не позволит двум миллионам мирных жителей умереть от голода, даже если это было бы справедливо и морально», — заявил израильский министр 5 августа.

Смотрич, ключевой партнер правящей коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, поддерживает повторное занятие израильскими войсками сектора Газа, восстановление еврейских поселений, которые были ликвидированы в 2005 году, и то, что он называет добровольной миграцией большого числа палестинцев с этой территории, передает AP.

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ЕС осудил его слова, отметив, что «преднамеренное истребление гражданского населения голодом является военным преступлением». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал эти высказывания «более чем позорными», заявив, что «они еще раз демонстрируют его [израильского министра] презрение к международному праву и основным принципам гуманности».

Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что «высказываниям Смотрича не может быть оправдания». Он выразил надежду, что «правительство Израиля в целом откажется от них и осудит их».

Посол Германии в Израиле Штеффен Зиберт назвал высказывания израильского министра «неприемлемыми и ужасающими». «Принцип международного права и гуманности — защищать гражданское население во время войны и предоставлять им доступ к воде и продовольствию», — написал он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все население сектора Газа испытывает острый голод. С начала войны ХАМАС с Израилем страны поставляли гуманитарную помощь в сектор Газа. Россия в середине октября направила туда 27 т такого груза. Гуманитарные организации говорят, что усилиям по доставке продовольствия и другой помощи препятствуют израильские ограничения и продолжающиеся боевые действия, передает AP.

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Георгий Смирнов
Израиль сектор Газа Палестина Жозеп Боррель голод
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