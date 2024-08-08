Жителю ДНР дали 5,5 лет колонии за подготовку подрыва экс-мэра Мариуполя

Жителя ДНР признали виновным в подготовке подрыва экс-мэра Мариуполя Константина Иващенко и незаконном хранении взрывчатки и приговорили к 5,5 годам колонии. Он отрицал планы по осуществлению теракта

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Жителя ДНР Николая Забирко приговорили к 5,5 годам колонии строго режима по обвинению в подготовке подрыва бывшего мэра Мариуполя Константина Иващенко, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Согласно материалам дела, Забирко — уроженец Мариуполя, ему 57 лет. Он имеет среднее образование, женат, пенсионер и ранее не был судим.

По версии следствия, в период с 3 по 26 июля 2022 года Забирко вышел на связь «с неустановленным сотрудником Службы безопасности Украины» (СБУ) и решил осуществить подрыв автомобиля на маршруте движения Иващенко. Он собрал сведения о бывшем мэре, приобрел взрывные устройства и «получил информацию о местонахождении посылки» с ключами от транспортного средства и пультом дистанционного управления взрывчатки. Также, считает обвинение, в марте 2022 года украинские военнослужащие подарили Забирко гранату, которую он хранил у себя дома.

20 августа на Иващенко было совершено покушение. «РИА Новости» со ссылкой на источники писали о взрыве у входа в городской зоопарк во время проезда мэра, никто не пострадал.

Мужчину задержали после получения посылки. Ему предъявили обвинения по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (подготовка к теракту, совершенная организованной группой лиц) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывных устройств). Только статья о теракте предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Забирко признал вину частично, он отрицал планы по подготовке теракта. Прокуратура запрашивала для него 13 лет колонии общего режима.

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Мариуполь расположен на юго-западе ДНР. Бывший министр обороны России Сергей Шойгу объявил об установлении контроля над городом 20 мая 2022 года. Осенью ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов.

Иващенко возглавлял Мариуполь с апреля 2022 года по январь 2023 года. До этого он занимал должность гендиректора завода «Азовмаш», был депутатом Мариупольского горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). После начала военной операции на Украине деятельность ОПЗЖ, политсовет которой возглавлял Виктор Медведчук, была приостановлена. Самого Медведчука впоследствии лишили гражданства Украины.