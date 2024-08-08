Германия — «это четвертая или пятая по величине экономика в мире» и в случае нападения США не должны «служить защитниками безопасности», заявил Вэнс. Он предложил немцам «поднять свою задницу» и инвестировать в свою оборону

Джеймс Дэвид Вэнс (Фото: Jeff Swensen / Getty Images)

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс в интервью Semafor заявил, что США не обязаны защищать Европу в случае нападения России.

«Когда администрация [вице-президента Камалы] Харрис говорит, что, если мы не остановим Путина на Украине, он пойдет до самой Германии, во-первых, это неправда, а во-вторых, что это говорит об обороноспособности Германии?» — сказал он.

Вэнс отметил, что Германия — «это четвертая или пятая по величине экономика в мире» и в случае нападения Соединенные Штаты не должны «служить защитниками безопасности Германии».

Кандидат в вице-президенты предложил немцам «поднять свою задницу и инвестировать в собственную оборону».

В феврале кандидат на пост президента от Республиканской партии Дональд Трамп на митинге в Южной Каролине заявлял, что на посту американского лидера предупреждал союзников по НАТО: если те не увеличат военные расходы, он позволит России «делать все, что она захочет», с теми, кто не выполняет свои финансовые обязательства перед альянсом. После этого в альянс «потекли сотни миллиардов долларов», утверждал он.

Трамп в свою бытность президентом неоднократно критиковал Германию за долги перед НАТО. В июне он пригрозил в случае переизбрания вывести оттуда часть американских войск, поскольку Берлин, по его мнению, «нехорошо обходится» с Вашингтоном.

Владимир Путин в ответ на слова бывшего американского лидера говорил, что «это инструмент внешней политики США, но, если США считают, что этот инструмент им не нужен, это их решение».

В марте Путин заявил, что у России нет никаких агрессивных намерений по отношению к государствам Европы.

«У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении этих государств. Мы и на Украине бы никогда ничего не делали, если бы там госпереворот не совершили, а потом не начали бы военные действия на Донбассе», — сказал Путин.