Медведев призвал придать военной операции экстерриториальный характер

На Украине и на Западе должны осознать, что Россия остановится «только тогда, когда посчитает для себя это приемлемым и выгодным», заявил зампред Совбеза

После атаки украинской армии на Курскую область военные действия на Украине должны приобрести «открыто экстерриториальный характер», заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше», — написал он в телеграм-канале.

По словам Медведева, никаких ограничений «в смысле неких кем-то признаваемых границ» Украины быть не должно, о чем «теперь можно и нужно говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов».

В Киеве и на Западе должны осознать, что Россия остановится «только тогда, когда посчитает для себя это приемлемым и выгодным», заключил он.

6 августа Минобороны заявило об атаке на российские позиции близ населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области на границе с Украиной. Вечером следующего дня начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских военных остановлено. В атаке участвовали более 1 тыс. военных, рассказал он. Потери ВСУ составили 315 человек, в том числе — 100 человек убитыми, а также уничтожено 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков, отчитался он. Генерал пообещал Путину, что операция ВСУ будет завершена «разгромом противника и выходом на госграницу». Тот назвал нападение на Курскую область «масштабной провокацией».

Власти региона организовали вывоз жителей из приграничных районов, попавших под обстрел. По словам врио губернатора Алексея Смирнова, из зоны боевых действий вывезены 200 человек, а в течение суток из обстреливаемых населенных пунктов выехали несколько тысяч человек.