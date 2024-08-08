Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в курском приграничье
Российское Минобороны показало кадры уничтожения военной техники Воооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.
На кадрах, которые показало военное ведомство, российские военные наносят удары «Ланцетами» по украинским БМП Bradley и бронемашине «Казак».
В Курской области с утра 6 августа идут боевые действия. Как сообщил глава российского Генштаба Валерий Герасимов на следующий день, регион атаковали украинские силы численностью до 1 тыс. человек, не менее сотни из них было убито, еще 200 — ранены. 7 августа он доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских сил в регионе остановлено.
Минобороны России отчитывалось об уничтожении украинских сил и техники в приграничных районах Курской области, а также ударах по скоплениям сил ВСУ в Сумской области Украины, граничащей с регионом.
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