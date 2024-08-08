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Над Курской областью сбили семь ракет
Смирнов: ПВО сбила семь ракет в небе над Курской областью
Российские средства ПВО сбили семь ракет в небе над Курской областью, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.
Часом ранее в регионе объявили ракетную опасность.
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