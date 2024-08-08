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Политика ,  
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Над Курской областью сбили семь ракет

Смирнов: ПВО сбила семь ракет в небе над Курской областью

Российские средства ПВО сбили семь ракет в небе над Курской областью, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

Часом ранее в регионе объявили ракетную опасность.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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