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Палестино-израильский конфликт ,  
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Египет сообщил, что Иран закрыл небо для самолетов из-за «учений»

В авиации Египта сообщили о закрытии Ираном неба для гражданских самолетов
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Предупреждение будет действовать с 11:00 до 14:00 мск 7 августа и с 04:00 до 07:00 мск 8 августа, в эти же дни состоятся учения. Иран объявлял предупреждение и ранее, но не нанес удар по Израилю, о подготовке к которому заявлял

Министерство гражданской авиации Египта получило от властей Ирана рекомендации, предписывающие временно воздержаться от полетов в воздушном пространстве республики. Об этом ведомство сообщило в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена).

«Иранские власти предостерегли гражданские авиакомпании от использования своего воздушного пространства в связи с проведением военных учений в период с 7 по 8 августа», — сказано в сообщении.

Учения будут проходить в два периода — с 11.30 до 14.30 7 августа (11:00-14:00 мск) и с 04.30 до 07.30 8 августа (04:00-07:00 мск) по тегеранскому времени, отметили в министерстве.

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В целях обеспечения безопасности пассажиров управление гражданской авиации Египта направило всем авиакомпаниям страны уведомление, в котором рекомендовало избегать полетов над Ираном в указанные периоды времени, добавили в ведомстве.

Иран заявил о намерении атаковать Израиль после гибели главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. Власти республики, а также ливанская «Хезболла» и ХАМАС обвинили Израиль в атаке и пообещали ответ. Израильская сторона не подтверждала причастность к гибели Хании.

Тегеран уже выпускал предупреждение для гражданской авиации после заявлений о планах атаковать Израиль.

Как сообщил NBC один из израильских чиновников, Израиль готовитсяк многодневной атаке дронами и ракетами со стороны Ирана и «Хезболлы». На фоне обострения обстановки военное присутствие в регионе усилили США. Вашингтон призывал не допустить эскалации. О сдержанном ответе Израилю Иран также просила Россия, писал Reuters со ссылкой на осведомленные иранские источники.

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