Суд на Украине приговорил российского танкиста к десяти годам колонии

Танкиста Куликова признали виновным в нарушении законов и обычаев войны. По версии украинского следствия, он выстрелил по жилой многоэтажке. В Минобороны России подчеркивали, что военные не наносят ударов по гражданским объектам

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Суд в Чернигове приговорил к десяти годам лишения свободы российского танкиста Михаила Куликова, которого на Украине обвинили в выстреле по жилому многоэтажному дому, сообщило «Суспільне».

Россиянина признали виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Он также должен будет компенсировать судебные издержки на сумму 26 тыс. гривен (43,2 тыс. руб.).

Как сообщает «Суспільне», российских танкистов Куликова и его командира майора Леонида Щеткина взяли в плен на окраине Чернигова 26 февраля. По версии украинского следствия, Щеткин приказал Куликову развернуть башню и выстрелить по жилому многоэтажному дому. Военный выстрелил и попал в квартиру на десятом этаже. Здание получило повреждения, погибших и пострадавших нет.

Куликов во время допроса подтвердил, что по приказу командира выстрелил в дом. По словам военного, Щеткин сообщил ему, что в многоэтажке установили ручной противотанковый гранатомет. После выстрела их танк подбили, и военные скрылись во дворах частного сектора и впоследствии попали в плен, рассказал Куликов.

В российском Минобороны неоднократно подчеркивали, что военные не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Майор Щеткин, которого, как пишет «Суспільне», на момент начала суда уже обменяли, в интервью блогеру Юрию Золкину также отрицал, что его танки стреляли по мирным жителям или жилым домам.

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В мае суд на Украине приговорил 21-летнего российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному заключению. По версии следствия, молодой человек несколько раз выстрелил из автомата в 62-летнего мирного жителя Сумской области Александра Шелипова. На видео, которое опубликовала Служба безопасности Украины, военный признался в содеянном, заявив, что действовал по приказу. 29 июля апелляционный суд заменил россиянину наказание на 15 лет лишения свободы. На Украине допускали, что после суда его могут обменять.