Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 61,16 (-0,2) Инвестиции, 16:09
Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 60,32 (-0,05) Инвестиции, 16:09
Генпрокуратура проверит Пенсионный фонд из-за нарушений в регионах Общество, 18:15
Люциус Малфой из «Гарри Поттера» сыграет кинозвезду Кэри Гранта Life, 18:12
Акции NVIDIA упали на 8% после публикации предварительного отчета Инвестиции, 18:11
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 18:07
Суд на Украине приговорил российского танкиста к десяти годам колонии Политика, 18:04
CBS удалила фильм о незаконной торговле западным оружием на Украине Политика, 17:58
«Афимолл» расторг контракт с испанским фэшн-ретейлером Inditex Недвижимость, 17:56
Путин наградил Шахназарова орденом «За заслуги перед Отечеством» Политика, 17:50
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Рекордсмен НХЛ в 37 лет продлил контракт с «Бостоном» Спорт, 17:49
Финансовая группа Delfin привлекла финансирование для ГК «Агама» Пресс-релиз, 17:48
Путин поручил Лаврову возглавить делегацию на Генассамблее ООН в сентябре Политика, 17:45
Рассеянный на улице: чем опасны пешеходы и велосипедисты со смартфонами Партнерский проект, 17:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:38
Barclays допустил падение рынка США на 10% и без наступления рецессии Инвестиции, 17:38
Военная операция на Украине ,  
0 

Суд на Украине приговорил российского танкиста к десяти годам колонии

Танкиста Куликова признали виновным в нарушении законов и обычаев войны. По версии украинского следствия, он выстрелил по жилой многоэтажке. В Минобороны России подчеркивали, что военные не наносят ударов по гражданским объектам

Video

Суд в Чернигове приговорил к десяти годам лишения свободы российского танкиста Михаила Куликова, которого на Украине обвинили в выстреле по жилому многоэтажному дому, сообщило «Суспільне».

Россиянина признали виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Он также должен будет компенсировать судебные издержки на сумму 26 тыс. гривен (43,2 тыс. руб.).

Как сообщает «Суспільне», российских танкистов Куликова и его командира майора Леонида Щеткина взяли в плен на окраине Чернигова 26 февраля. По версии украинского следствия, Щеткин приказал Куликову развернуть башню и выстрелить по жилому многоэтажному дому. Военный выстрелил и попал в квартиру на десятом этаже. Здание получило повреждения, погибших и пострадавших нет.

Россия и Украина 27 раз обменялись пленными
Политика
Александр Фомин

Куликов во время допроса подтвердил, что по приказу командира выстрелил в дом. По словам военного, Щеткин сообщил ему, что в многоэтажке установили ручной противотанковый гранатомет. После выстрела их танк подбили, и военные скрылись во дворах частного сектора и впоследствии попали в плен, рассказал Куликов.

В российском Минобороны неоднократно подчеркивали, что военные не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Майор Щеткин, которого, как пишет «Суспільне», на момент начала суда уже обменяли, в интервью блогеру Юрию Золкину также отрицал, что его танки стреляли по мирным жителям или жилым домам.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту
Статьи
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images «После 50/45/35 лет карьеры быть не может»: чего боятся топ-менеджеры
Статьи
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Продовольствие падает в цене. Почему глобальный голод все еще реален
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни
Статьи
Pro
Фото: Kimberly White / Stringer Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио
Статьи
Pro
Фото: New Zealand Defence Force / Getty Images Бан на маркетплейсе: чем рискует продавец товаров параллельного импорта
Статьи
Pro
Фото: Andrew Burton / Getty Images Основатель Alibaba Джек Ма: «Я хочу умереть на пляже, а не в офисе»
Статьи
Pro
Фото: Nikola Saliba / Unsplash Болезни и психологические травмы: чем ребенку грозит развод родителей
Инструкции

В мае суд на Украине приговорил 21-летнего российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному заключению. По версии следствия, молодой человек несколько раз выстрелил из автомата в 62-летнего мирного жителя Сумской области Александра Шелипова. На видео, которое опубликовала Служба безопасности Украины, военный признался в содеянном, заявив, что действовал по приказу. 29 июля апелляционный суд заменил россиянину наказание на 15 лет лишения свободы. На Украине допускали, что после суда его могут обменять.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
российский военный приговор Украина Военная операция на Украине Чернигов
Материалы по теме
В Кремле заявили, что России нечего скрывать об ударе по Еленовке
Политика
Володин заявил, что пленных из «Азова» ждет суд
Политика
На Украине приняли закон об освобождении осужденных пленных при обмене
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter