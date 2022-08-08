Гладков подарил Путину шоколадку «Алешка» и рассказал историю ее создания
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече с президентом России Владимиром Путиным 8 августа подарил ему плитку темного шоколада «Алешка» и рассказал, каким образом она появилась. Стенограмму встречи опубликовала пресс-служба Кремля.
«У нас мальчик, когда началась специальная военная операция, — мальчик живет в Веселой Лопани, — он выбегал на дорогу и сопровождал все военные колонны. Когда они шли, он вставал [у дороги] и честь отдавал. Кто-то его снял [на видео] и выложил в интернет», — сказал губернатор.
Колонны военной техники после этого начали украшать портретами мальчика, рассказал глава региона. Военнослужащие подарили ребенку шлем. Когда власти региона узнали об этой истории, они договорились с местной кондитерской фабрикой о выпуске шоколадок.
На обертке шоколадки «Алешка» изображен мальчик в военной форме, отдающий воинское приветствие на фоне кустов сирени.
Историю первоклассника Алексея из села Веселая Лопань Гладков рассказал 25 мая в своем Telegram-канале, однако о ней стало известно гораздо раньше. 12 мая российское Минобороны опубликовало картинку с его силуэтом напротив танка. Примерно в это же время о первокласснике стали писать местные СМИ.
Гладков, объявляя о производстве плиток, сообщил, что шоколад нельзя будет купить в магазине. Все шоколадки доставили раненым в госпитали и военным, которые находятся на передовой. Часть шоколадок досталась и самому первокласснику.