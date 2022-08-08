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Гладков подарил Путину шоколадку «Алешка» и рассказал историю ее создания

Губернатор Гладков подарил Путину шоколадку «Алешка» и рассказал историю ее создания

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече с президентом России Владимиром Путиным 8 августа подарил ему плитку темного шоколада «Алешка» и рассказал, каким образом она появилась. Стенограмму встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

«У нас мальчик, когда началась специальная военная операция, — мальчик живет в Веселой Лопани, — он выбегал на дорогу и сопровождал все военные колонны. Когда они шли, он вставал [у дороги] и честь отдавал. Кто-то его снял [на видео] и выложил в интернет», — сказал губернатор.

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Фото:Ben Gabbe / Getty Images

Колонны военной техники после этого начали украшать портретами мальчика, рассказал глава региона. Военнослужащие подарили ребенку шлем. Когда власти региона узнали об этой истории, они договорились с местной кондитерской фабрикой о выпуске шоколадок.

На обертке шоколадки «Алешка» изображен мальчик в военной форме, отдающий воинское приветствие на фоне кустов сирени.

Историю первоклассника Алексея из села Веселая Лопань Гладков рассказал 25 мая в своем Telegram-канале, однако о ней стало известно гораздо раньше. 12 мая российское Минобороны опубликовало картинку с его силуэтом напротив танка. Примерно в это же время о первокласснике стали писать местные СМИ.

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Гладков, объявляя о производстве плиток, сообщил, что шоколад нельзя будет купить в магазине. Все шоколадки доставили раненым в госпитали и военным, которые находятся на передовой. Часть шоколадок досталась и самому первокласснику.

Теги
Владимир Путин шоколад ребенок Вячеслав Гладков Белгородская область
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