Захарова допустила ответ на «провокационные требования» к россиянам при въезде в Латвию

МИД счел провокационными требования к россиянам при въезде в Латвию

Москва проработает возможный ответ на действия Риги, заявила Захарова. В конце июля МИД сообщил, что Латвия начала требовать от россиян подписывать при въезде документ, осуждающий политику России

Мария Захарова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Россия рассмотрит ответные меры на «провокационные действия» латвийских властей, сообщила в Telegram представитель МИДа Мария Захарова.

Она напомнила, что в июле латвийские пограничники не пустили в страну президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса. Как рассказал РБК Юргенс, его заставляли письменно подтвердить, что он осуждает российскую операцию, однако мужчина отказался. В российском МИДе тогда отметили, что «подобная практика стала носить системный характер» и такие случаи произошли с десятками россиян.

В связи со случившимся МИД вызвал временную поверенную в делах Латвии в России Даце Рутку, которой вручил две ноты протеста. Однако министр иностранных дел республики Латвии Эдгар Ринкевич «не понял обращения» и «в крайне циничном ключе прокомментировал ноты МИД России», отметила Захарова.

После получения нот протеста Ринкевич заявил: «Протестовать против того, что мы делаем или не делаем на нашей национальной территории, защищая нашу безопасность и снижая риски, бессмысленно. Мы будем продолжать действовать в интересах нашей безопасности» (цитата по LSM).

«Ну что же. Высказывания господина Ринкевича лишний раз подтверждают, что в Риге даже не помышляют об исправлении ситуации. В этой связи, как это заведено в международных отношениях, будем рассматривать возможные ответные меры», — заявила Захарова.

Как сообщал LSM, латвийские пограничники просили подписать при въезде в страну документ, подтверждающий, что человек осуждает спецоперацию, и других выходцев из России. В частности, об этом порталу рассказала одна из жительниц Риги. Ее супруг, гражданин России, живущий в Латвии, уезжал на родину на похороны матери. А когда вернулся, его попросили подписать документ, осуждающий военные действия России, рассказала женщина. По ее словам, супругу сказали, что в противном случае ему не вернут документы и аннулируют постоянный вид на жительство. В итоге мужчина подписал документ.

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С конца февраля Латвия прекратила выдачу виз россиянам. Однако тогда предусматривался ряд исключений по гуманитарным соображениям. В частности, Рига продолжала выдавать визы «в исключительных случаях», например журналистам, которые покинули Россию после принятия закона о фейках, сообщал Delfi.

Однако на прошлой неделе Латвия решила сократить число исключений: теперь в страну россияне смогут попасть, только если они направляются на похороны близкого человека.