Минобороны сообщило об утрате боеспособности «Кракеном»

Массовые потери и дезертирство привели к тому, что руководству нацформирования приходится вербовать новых членов организации среди жителей Харькова, указали в Минобороны России

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В Министерстве обороны сообщили, что в результате российских ракетных ударов на харьковском направлении, массовых потерь и дезертирства утратило боеспособность нацформирование «Кракен». В военном ведомстве указывают, что командиры этого формирования «безуспешно» пытаются восполнить потери, привлекая в него жителей Харькова.

Также в военном ведомстве сообщили об ударах в Харьковской области по пунктам ременной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ, в районах Белогорки (Херсонская область) и Павловки (Николаевская область) по боевым позициям 105-го и 106-го батальонов 63-й механизированной бригады ВСУ. Общее число потерь составило более 200 человек. До 30 морских пехотинцев убито в районе Новополтавки (Николаевская область).

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По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

В Минобороны рассказали об ударах по пунктам управления оперативно-тактической группы ВСУ «Соледар» в районе города Часов Яр Донецкой народной республики, 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белая Криница (Херсонская область).

Помимо этого уничтожены склады с боеприпасами в районе населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Новомихайловка, Бахмут (ДНР).