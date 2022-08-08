Минобороны сообщило об утрате боеспособности «Кракеном»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 61,36 (+0,27) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 60,37 (+0,11) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Фонд Vision Fund потерял $23 млрд за квартал из-за обвала техсектора Инвестиции, 15:05
Машинное обучение не панацея: какие задачи решает Operations Research Pro, 15:04
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 15:02
Ньюкасл-апон-Тайн поборется с Лондоном за право проведения «Евровидения» Life, 14:58
IHF признала неэтичными призывы главы гандбола Норвегии отстранить Россию Спорт, 14:58
Власти Нарвы решили перенести памятник танку Т-34 Политика, 14:53
Экс-тренер сборной России заявил о готовности возглавить «Урал» Спорт, 14:50
Генсек ООН назвал самоубийственными атаки на АЭС Политика, 14:45
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
При крушении частного самолета в Коми погибли три человека Общество, 14:40
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 14:39
МИД счел провокационными требования к россиянам при въезде в Латвию Политика, 14:38
Госдума рассмотрит закон, позволяющий отслеживать ставки судей и тренеров Спорт, 14:35
По-старому уже не получится: кем заменить поставщиков инженерных систем Pro, 14:28
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:20
Военная операция на Украине ,  

Минобороны сообщило об утрате боеспособности «Кракеном»

Массовые потери и дезертирство привели к тому, что руководству нацформирования приходится вербовать новых членов организации среди жителей Харькова, указали в Минобороны России
Фото: Alexey Furman / Getty Images
Фото: Alexey Furman / Getty Images

В Министерстве обороны сообщили, что в результате российских ракетных ударов на харьковском направлении, массовых потерь и дезертирства утратило боеспособность нацформирование «Кракен». В военном ведомстве указывают, что командиры этого формирования «безуспешно» пытаются восполнить потери, привлекая в него жителей Харькова.

Также в военном ведомстве сообщили об ударах в Харьковской области по пунктам ременной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ, в районах Белогорки (Херсонская область) и Павловки (Николаевская область) по боевым позициям 105-го и 106-го батальонов 63-й механизированной бригады ВСУ. Общее число потерь составило более 200 человек. До 30 морских пехотинцев убито в районе Новополтавки (Николаевская область).

Video

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

В Минобороны рассказали об ударах по пунктам управления оперативно-тактической группы ВСУ «Соледар» в районе города Часов Яр Донецкой народной республики, 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белая Криница (Херсонская область).

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Помимо этого уничтожены склады с боеприпасами в районе населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Новомихайловка, Бахмут (ДНР).

Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Украина Минобороны
Материалы по теме
Минобороны обвинило Украину в повреждении ЛЭП для Херсона и Запорожья
Политика
В СВР заявили, что Украина начала «распродажу» отраслей экономики Польше
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter