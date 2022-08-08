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Байден поддержал право Израиля защищаться от атак из сектора Газа

Президент США Байден поддержал право Израиля защищаться от атак из сектора Газа
Президент США заявил, что жители и Израиля, и Палестины заслуживают жить в безопасности и спокойствии, и призвал все стороны конфликта полностью соблюдать режим прекращения огня
Фото: Atef Safadi / EPA / ТАСС
Фото: Atef Safadi / EPA / ТАСС

Президент США Джо Байден назвал свою поддержку безопасности Израиля «долгой и непоколебимой», в том числе он поддержал право Тель-Авива защищаться от нападений с территории сектора Газа, следует из заявления главы государства, опубликованного на сайте Белого дома.

«Я приветствую сегодняшнее объявление о прекращении огня между Израилем и базирующимися в Газе боевиками после трех дней боевых действий», — сказал Байден, отметив, что США в течение этих трех дней работали вместе с властями Израиля, Палестины, Египта, Катара, Иордании, чтобы поспособствовать быстрому урегулированию конфликта.

Американский президент назвал сообщения о жертвах среди мирного населения в Газе трагедией, пообещал поддерживать расследование этих событий и призвал все стороны «полностью соблюдать режим прекращения огня и обеспечивать поступление топлива и гуманитарных грузов в Газу».

«Как я ясно дал понять во время моей недавней поездки в Израиль и на Западный берег [реки Иордан] и израильтяне, и палестинцы заслуживают жить в безопасности и спокойствии, в равной степени пользоваться свободой, процветанием и демократией», — заключил Байден.

Операция «Рассвет» и обострение между Израилем и сектором Газа. Главное
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5 августа Израиль начал операцию «Рассвет» против «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая группировка). Премьер-министр страны Яир Лапид пояснял, что она нацелена на «устранение конкретной угрозы гражданам Израиля». По итогам первого дня израильская армия сообщила об уничтожении 15 террористов, в том числе командира северной бригады военного крыла «Исламского джихада» Тайсира аль-Джабари.

Правящее в Газе движение ХАМАС назвало действия Израиля актом агрессии. Согласно последним данным Минздрава Газы, число погибших при ударах Израиля по сектору Газа выросло до 41, пострадали 311 человек.

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В ответ на авиаудары из Газы было выпущено более 500 ракет, часть из них была перехвачена ПВО «Железный купол», а некоторые не достигли цели, писала The Times of Israel.

Reuters узнал о согласии израильтян и палестинцев на перемирие
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Фото:Ariel Schalit / AP

7 августа Лапид сообщил, что цели операции выполнены и продолжать ее бесполезно, однако министр обороны Израиля Бени Ганц поручил готовиться к продолжению боевых действий.

Позже Израилю и «Исламскому джихаду» (запрещенная в России террористическая группировка) удалось договориться о прекращении огня. Соглашение вступило в силу 7 августа в 23:30 по местному времени, однако через несколько минут после начала перемирия на юге Израиля сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле.

ООН, Россия и Евросоюз призывали участников конфликта к сдержанности и возобновлению режима прекращения огня. В качестве посредника в переговорах выступил Египет.

«Исламский джихад» — это военизированная исламистская группировка, которая хочет создать независимое Палестинское исламское государство и уничтожить Израиль в ходе джихада. Она была основана в 1970-х годах суннитами из террористического движения «Братья-мусульмане» (запрещено в России).

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Теги
Татьяна Стекольникова
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