В Минске задержали соратницу Тихановской Марию Колесникову

В Минске задержали Марию Колесникову, главу избирательного штаба Виктора Бабарико и соратницу кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом РБК сообщил представитель штаба Бабарико.

Колесникову задержали на выходе из штаба. «Когда сели в машину и начали выезжать из парковки — заблокировал серебристый бус, вышли представители милиции. Марию силой отвели в бус и уехали», — сообщил собеседник.

По его словам, Колесникову везут в центральное РОВД. Причина задержания пока неизвестна.

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