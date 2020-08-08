В центре Минска задержали солидарных с акцией автомобилистов граждан

Милиция посадила в машины прохожих, поднимающих руки с белыми браслетами в ответ сигналящим автомобилям. Белый браслет в Белоруссии в период выборов президента символизирует поддержку оппозиционных кандидатов

Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

В центре Минска задержали людей, сообщает портал TYT.BY. Сотрудники правоохранительных органов посадили в служебные машины тех, кто поднял руки в знак солидарности с автомобилистами, которые проехали по проспекту Независимости.

По информации издания, задержали как минимум пятерых человек около станции метро «Октябрьская».

Автомобилисты сигналят и высовывают руки с белыми браслетами (символ солидарности с оппозиционными кандидатами на выборах президента Белоруссии), прохожие поднимали им в ответ руки с браслетами.

На 9 августа в Белоруссии назначены выборы главы государства. С 4 по 8 августа в стране идет досрочное голосование. Оно сопровождается массовыми акциями граждан в поддержку оппозиционных кандидатов.