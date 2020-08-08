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Выборы в Белоруссии ,  
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В центре Минска задержали солидарных с акцией автомобилистов граждан

Милиция посадила в машины прохожих, поднимающих руки с белыми браслетами в ответ сигналящим автомобилям. Белый браслет в Белоруссии в период выборов президента символизирует поддержку оппозиционных кандидатов
Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС
Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

В центре Минска задержали людей, сообщает портал TYT.BY. Сотрудники правоохранительных органов посадили в служебные машины тех, кто поднял руки в знак солидарности с автомобилистами, которые проехали по проспекту Независимости.

По информации издания, задержали как минимум пятерых человек около станции метро «Октябрьская».

Автомобилисты сигналят и высовывают руки с белыми браслетами (символ солидарности с оппозиционными кандидатами на выборах президента Белоруссии), прохожие поднимали им в ответ руки с браслетами.

Главу штаба Тихановской вновь задержали в Минске
Политика

На 9 августа в Белоруссии назначены выборы главы государства. С 4 по 8 августа в стране идет досрочное голосование. Оно сопровождается массовыми акциями граждан в поддержку оппозиционных кандидатов.

Ранее 8 августа в Минске милиция задержала Марию Мороз — главу предвыборного штаба единого кандидата от оппозиции Светланы Тихановской. В МВД сообщили, что она задержана в рамках административного процесса. До этого Мороз задерживали для «разъяснительной беседы».

Генпрокурор Белоруссии предупредил об ответственности за незаконные акции
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Фото: Misha Friedman / Getty Images

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Ранее в Минске дали по десять суток ареста двум звукорежиссерам, включившим песню «Перемен» группы «Кино» на организованном городскими властями дне открытых дверей учреждений дополнительного образования. Мужчин обвинили в хулиганстве и неповиновении законным требованиям сотрудников милиции.

Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что участие в несанкционированных акциях незаконно и будет пресекаться правоохранительными органами. Он также обратился к родителям с просьбой уберечь детей от «необдуманных действий».

Автор: Михаил Котляр
Теги: Минск, Белоруссия, выборы, задержание
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