В центре Минска задержали солидарных с акцией автомобилистов граждан
В центре Минска задержали людей, сообщает портал TYT.BY. Сотрудники правоохранительных органов посадили в служебные машины тех, кто поднял руки в знак солидарности с автомобилистами, которые проехали по проспекту Независимости.
По информации издания, задержали как минимум пятерых человек около станции метро «Октябрьская».
Автомобилисты сигналят и высовывают руки с белыми браслетами (символ солидарности с оппозиционными кандидатами на выборах президента Белоруссии), прохожие поднимали им в ответ руки с браслетами.
На 9 августа в Белоруссии назначены выборы главы государства. С 4 по 8 августа в стране идет досрочное голосование. Оно сопровождается массовыми акциями граждан в поддержку оппозиционных кандидатов.