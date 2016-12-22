Тимакова назвала Саакашвили «трусливым клоуном»

«Вранье от первого до последнего слова» — так пресс-секретарь премьер-министра России охарактеризовала слова бывшего президента Грузии о вооруженном конфликте в 2008 году и о роли в нем Дмитрия Медведева

Наталья Тимакова (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Пресс-секретарь российского премьер-министра Наталья Тимакова назвала ложью слова бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о событиях войны в Южной Осетии в 2008 году.

«Нет никакого смысла комментировать бред, очевидно, психически нездорового человека, трусливого клоуна, который объявлен в международный розыск собственной страной, позорно покинувший другую страну», — заявила Тимакова радиостанции «Эхо Москвы», назвав заявления Саакашвили «враньем от первого до последнего слова».

Ранее Михаил Саакашвили в интервью радиостанции рассказал свою версию событий десятилетней давности. «Никто не верил, что Россия нападет. Даже многие вокруг меня не верили. Даже до конца я не верил», — заявил Саакашвили. По его мнению, Москва ставила целью недопущение дальнейших реформ в Грузии.

Также Саакашвили утверждал в этом интервью, что Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, не участвовал в принятии решения о войне с Грузией. «Медведев из себя — ноль. Я думал, что я общаюсь с президентом России, а оказалось, что я общаюсь с человеком, который вообще никакой», — заявил бывший президент Грузии. «Он (Медведев. — РБК) сам мне сказал: «Ты знаешь, не я принимаю решения, а там, в Москве, — другие законы жанра», — это его фраза», — добавил Саакашвили, отметив, что Дмитрий Медведев не отрицает этот разговор.

О своем взгляде на конфликт ​Саакашвили рассказал также в интервью «Новой газете», где отметил, что окончательного победителя в этой войне назвать нельзя. По мнению бывшего президента, в 2008 году Россия не добилась всех своих целей, в числе которых Саакашвили назвал его уход с поста и смену правительства Грузии.

7 августа о вооруженном конфликте между Россией и Грузией рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он назвал целью Москвы выбить войска Грузии из Цхинвала и навести там порядок, подчеркнув, что причиной для начала столкновения стало «аморальное и преступное поведение» Саакашвили.