Financial Times узнала о планах Эр-Рияда избавиться от активов в Канаде

Руководство Центрального банка Саудовской Аравии, а также саудовские пенсионные фонды дали поручение компаниям, которые управляют государственными активами за рубежом, избавиться от канадских акций и ценных бумаг, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами Эр-Рияда.
По их словам, в общей сложности саудовские власти вложили в канадские активы более $100 млрд. Хотя, как отметил один из источников, доля этих инвестиций, вероятнее всего, была «довольно мала в абсолютном выражении», факт продажи несет в себе достаточно серьезный подтекст.
По словам одного из банкиров, продажа началась 7 августа. Он считает, что, продавая свои активы в Канаде, Саудовская Аравия подает сигнал властям других государств, предостерегая от вмешательства в суверенные дела королевства.
Отношения между Оттавой и Эр-Риядом ухудшились после того, как 3 августа Министерство иностранных дел Канады выразило протест против задержаний защитников прав женщин в Саудовской Аравии. Критика Оттавы вызвала негативную реакцию саудовских властей, они объявили канадского посла персоной нон грата и отозвали своего посла из Оттавы.
Саудовская Аравия также заявила о прекращении закупок зерна из Канады и о планах вывезти всех своих пациентов из канадских медучреждений. С 13 августа авиакомпания Saudi Arabian Airlines приостановит рейсы в Торонто.