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Financial Times узнала о планах Эр-Рияда избавиться от активов в Канаде
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Financial Times узнала о планах Эр-Рияда избавиться от активов в Канаде
Политика, 18:50
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Financial Times узнала о планах Эр-Рияда избавиться от активов в Канаде
Саудовская Аравия вслед за высылкой канадского посла избавляется от канадских активов, в которые инвестировала более $100 млрд. Так Эр-Рияд отреагировал на протест Канады против задержаний защитников прав женщин в королевстве
Фото: Reuters

Руководство Центрального банка Саудовской Аравии, а также саудовские пенсионные фонды дали поручение компаниям, которые управляют государственными активами за рубежом, избавиться от канадских акций и ценных бумаг, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами Эр-Рияда.

По их словам, в общей сложности саудовские власти вложили в канадские активы более $100 млрд. Хотя, как отметил один из источников, доля этих инвестиций, вероятнее всего, была «довольно мала в абсолютном выражении», факт продажи несет в себе достаточно серьезный подтекст.

Саудовская Аравия объявила о прекращении закупок зерна в Канаде
Политика

По словам одного из банкиров, продажа началась 7 августа. Он считает, что, продавая свои активы в Канаде, Саудовская Аравия подает сигнал властям других государств, предостерегая от вмешательства в суверенные дела королевства.

Отношения между Оттавой и Эр-Риядом ухудшились после того, как 3 августа Министерство иностранных дел Канады выразило протест против задержаний защитников прав женщин в Саудовской Аравии. Критика Оттавы вызвала негативную реакцию саудовских властей, они объявили канадского посла персоной нон грата и отозвали своего посла из Оттавы.

Саудовская Аравия отозвала своего посла в Канаде
Политика

Саудовская Аравия также заявила о прекращении закупок зерна из Канады и о планах вывезти всех своих пациентов из канадских медучреждений. С 13 августа авиакомпания Saudi Arabian Airlines приостановит рейсы в Торонто.​

Автор: Михаил Юшков.
Теги: Саудовская Аравия , Канада , зарубежные активы , облигации , акции
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