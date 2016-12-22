МИД России опроверг подготовку протестов во время ярмарки в Греции

МИД России опубликовал заявление, раскритиковав статью издания Kontra News о подготовке Москвой протестов, приуроченных к запланированной на сентябрь международной выставке в греческих Салониках.
«Ссылаясь на анонимный источник в спецслужбах Греции, издание утверждает, что некие греческие банды уличных хулиганов, «финансируемые из черных касс Путина» (!!!), ведут подготовку к протестным акциям в Салониках во время открытия там в сентябре сего года ежегодной Международной межотраслевой выставки-ярмарки. Видно, что с фантазией у автора этого материала явно все хорошо», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.
МИД подчеркивает, что в опубликованной Kontra News статье «нет ни слова правды», и отмечает, что «такие недружественные и, откровенно говоря, глупые выпады в адрес России позорят греческую журналистику». Москва всегда относилась к Афинам с теплом и уважением, «как к равноправному партнеру», подчеркивает МИД.
Статья, на которую отреагировало Министерство иностранных дел России, опубликована в номере Kontra News от 23 июля (.pdf). Межотраслевая выставка-ярмарка Thessaloniki Fair (TIF) в Салониках пройдет c 8 по 16 сентября. Издание также пишет, что посетить мероприятие намерен премьер-министр Греции Алексис Ципрас, премьер-министры Балканских стран и другие высокопоставленные иностранные деятели и бизнесмены.
«Компетентные службы обеспокоены безопасностью иностранных делегаций и премьер-министров балканских государств, которые посетят выставку впервые», — пишет издание.
Издание сообщает, что целью протестов в Салониках должен стать срыв соглашения о переименовании Македонии, достигнутого двумя странами 12 июня. Эта цель, отмечает Kontra News, поддерживается митрополитами Элладской православной церкви и бизнесменами, «превратившимися в агентов продвижения интересов Москвы». Сами протесты будут организованы греческими националистическими группировками, заявили источники газеты.
Отношения Греции и России осложнились в начале июня, после решения Афин выслать двух российских дипломатов по обвинению в попытке подорвать национальную безопасность Греции. Издание Kathimerini тогда сообщило со ссылкой на свои источники, что российских дипломатов высылают за попытки вмешательства во внутренние дела Греции, попытки сбора информации, а также за неудавшиеся попытки подкупа греческих чиновников.
Россия эти обвинения отвергла, заявив, что за высылкой дипломатов стоят США, и пообещала дать зеркальный ответ. 6 августа МИД России вызвал посла Греции Андреаса Фриганаса и уведомил его об ответе на действия Афин. По данным греческих СМИ, Россия выслала торгового представителя посольства в Москве и сотрудника отдела печати и коммуникаций, а также запретила въезд в страну руководителю политического бюро министра иностранных дел Греции Йоргосу Сакеллариу.