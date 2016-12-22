Победа как поражение: почему выборы в Огайо угрожают успеху реформ Трампа

Кандидат от республиканцев Трой Балдерсон одерживает победу с минимальным отрывом на довыборах в конгресс США от Огайо. Этот непривычный минимум может означать потерю партией президента Трампа большинства на осенних выборах

Трой Балдерсон (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

В США стали известны предварительные результаты внеочередных выборов в 12-м избирательном округе штата Огайо. За возможность представлять жителей штата в палате представителей конгресса США боролись члены Республиканской и Демократической партий Трой Балдерсон и Дэнни О'Коннор. По предварительным данным, победу одерживает Балдерсон, его отрыв от конкурента составил 1700 голосов, то есть менее 1%. Официальные итоги выборов станут известны только после проведения дополнительных подсчетов через несколько дней, сообщает сайт радио NPR. Необходимость в проведении выборов возникла после ухода в отставку республиканца Пэта Тибери, который представлял 12-й округ Огайо с 2001 года. В январе этого года он объявил о решении продолжить неполитическую карьеру. На выборах в конгресс в 2016 году Тибери заручился поддержкой 66% избирателей штата.

Несмотря на отсутствие официальных результатов, президент США Дональд Трамп объявил о победе республиканского кандидата. И добавил, что именно он помог переломить ход выборов. По словам президента, ситуация изначально складывалась не в пользу Балдерсона, но улучшилась после визита Трампа в штат 4 августа. «После моего выступления в субботу вечером ситуация заметно улучшилась, и Трою удалось одержать победу в очень непростое для нас время», — похвалился президент.

Однако с такой оптимистической трактовкой согласны не все. В округе, от которого избирался Балдерсон, республиканцы побеждают с солидным перевесом последние 35 лет, а на президентских выборах 2016 года Трамп одержал там верх над кандидатом-демократом Хиллари Клинтон с отрывом в 11%, напоминает телеканал NBC News. В этом контексте победа партии Трампа с минимальным преимуществом выглядит скорее как свидетельство падения популярности республиканцев, а не как триумф, констатируют СМИ. «Любая победа Балдерсона над О'Коннором с более скромным отрывом, чем в 5–7%, — унижение для республиканцев», — пишет издание Politico.

Тест перед промежуточными выборами

Голосование в Огайо прошло за 90 дней до промежуточных выборов в конгресс. На них американцы выберут новый состав 435-местной палаты представителей, а также 35 сенаторов (из ста). Неуверенная победа Балдерсона стала очередным свидетельством потери республиканцами поддержки избирателей. Об этом свидетельствуют подсчеты ресурса FiveThirtyEight, который проанализировал все довыборы в конгресс с 2016 года. Аналитики издания подсчитали процент избирателей, проголосовавших за кандидатов республиканцев или демократов на двух последних президентских выборах в целом по стране и соотнесли этот показатель с результатами на уровне штатов и высчитали так называемый рейтинг партийных предпочтений (РПП) для каждого округа.

Трой Балдерсон и ​ Дональд Трамп (Фото: Carolyn Kaster / AP)

По данным FiveThirtyEight, с 2016 года в США прошли 11 внеочередных избирательных кампаний, и в каждой из них демократам удалось или сократить свое отставание от республиканцев, или увеличить свой отрыв от них. Например, РПП республиканцев в 4-м округе Канзаса на момент проведения там довыборов в палату представителей в апреле 2017 года равнялся 29%. Другими словами, на прошлых президентских выборах доля поддержки кандидата-республиканца в этом округе была на 29% выше, чем в целом по стране. Теоретически это давало соратникам Трампа надежду на уверенную победу. Однако в реальности отрыв республиканского кандидата от своего соперника-демократа составил всего 6%, то есть на 23% ниже потенциального результата. А 12 декабря 2017 года демократам и вовсе удалось победить на довыборах сенатора от Алабамы, хотя РПП штата также составлял 29% в пользу республиканцев.

Сегодня республиканцы контролируют большинство мандатов в обеих палатах конгресса (51 — в сенате, 236 — в палате представителей). И если итоги ноябрьских выборов в сенат предсказать сложно, то победа демократов в большинстве округов палаты представителей очень вероятна, прогнозируют эксперты. Это признают и ряд республиканских политтехнологов. Больше всего они боятся за исход голосования в районах с высокой концентрацией образованного населения или на окраинах крупных городов, констатирует Politico. «Этот случай (выборы в 12-м округе Огайо. — РБК) похож на все предыдущие довыборы, в которых мы участвовали: ядерный электорат демократов заряжен на победу и энергичен, мы же стоим на защитных позициях и готовимся к неудаче», — сказал изданию специалист по изучению общественного мнения Роберт Близзард, который консультировал Балдерсона.

Реванш демократов

Оценивая ситуацию перед выборами в палату представителей, эксперт независимого аналитического центра CookReport Дэйв Вассерман указывает на уязвимость положения республиканцев в 119 округах. «Чтобы завладеть большинством в палате представителей, демократам нужна победа только в 23 округах», — написал эксперт в Twitter. По прогнозам CookReport, демократы «являются серьезными фаворитами на победу на выборах в ноябре», рассказал Вассерман.

Результаты большинства промежуточных выборов на первом сроке действующего президента были не в пользу президентской партии, напоминает исследовательский центр Gallup . Всего только три раза в последние сто лет (в 1943, 1998 и 2002 годах) президентской партии удавалось увеличить свое представительство в конгрессе, а не сократить.

Говорить о победе демократов на промежуточных выборах наверняка пока рано, но воплощение такого сценария в жизнь нанесет серьезный ущерб программе реформ Трампа, сказал РБК директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев. Сложнее всего Белому дому будет убедить демократов проголосовать за намеченные им преобразования в таких сферах, как миграция и здравоохранение, убежден эксперт. При этом на динамику российско-американских отношений серьезного влияния не окажет любой результат выборов в конгресс, считает Рогулев. «Сложно понять, какой исход мог бы что-то изменить. Если взять законы о санкциях, то их инициаторами выступали члены обеих партий, в том числе республиканской — например, Линдси Грэм и Джон Маккейн», — пояснил он.