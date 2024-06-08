Макрон назвал «кирпичи» для длительного мира на Украине
«Саммит мира» по украинскому плану урегулирования конфликта с Россией станет стратегической дискуссией и поможет заложить основу для решения ситуации, заявил французский президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Трансляцию на Youtube вел Елисейский дворец.
Президент призвал действовать быстро, чтобы «наметить путь», и пообещал лично присутствовать на конференции.
«Мы можем достичь договоренностей по основным строительным «кирпичам» этого длительного мира — ядерного вопроса, безопасности гражданской инфраструктуры и продовольственной безопасности», — сказал Макрон (цитата по «Укринформу»).
Киев вынесет на обсуждение три наименее спорных пункта — ядерная и продовольственная безопасность; обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.
Конференция начнется через неделю, 15 июня, в Швейцарии. Приглашены 160 стран, свое участие подтвердили более 100 стран, но российскую делегацию не пригласили.
Китай и Саудовская Аравия отказались от участия, поскольку считают правильным обсуждать мир только в случае равного участия как Киева, так и Москвы, и рассмотрением всех вариантов решения. Эти же доводы называли власти Венгрии, раздумывая над посещением конференции, но в результате все же решили принять участие.
Российские власти требуют от Украины отказаться от стремления вернуть границы 1991 года и признать суверенитет Москвы над Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. Кремль называет швейцарский саммит «абсурдным сборищем» и «пустым времяпрепровождением».
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