Подполковник обвинил «Вагнер» в хищении танков, Пригожин назвал это чушью

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 88,04 (+0,87) Инвестиции, 15:59 Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 82,09 (+0,63) Инвестиции, 15:59
Российский командующий заявил об ожидавшемся наступлении в Запорожье Политика, 19:13
ГИБДД отменит штрафы за высокую скорость бежавшим из Шебекино водителям Авто, 19:08
Рогов сообщил об отражении «трех валов» украинского наступления Политика, 19:02
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:58
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 18:56
Шойгу потребовал ускорить поставку армии всех видов военной техники Политика, 18:48
Ласицкене пропустит «неопределенное количество стартов» из-за травмы Спорт, 18:42
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Собянин оценил квартальный рост компьютерной промышленности Москвы Город, 18:41
Физлица получат доступ к ЦФА на платформе «Сбера» в июне Крипто, 18:37
CNN узнал о тяжелых потерях Киева при попытке контрнаступления Политика, 18:36
«Цифра брокер» ограничит торги бумагами с «недружественных» бирж с 1 июля Инвестиции, 18:34
Муж главы Истры погиб при отражении атаки диверсантов под Белгородом Политика, 18:33
Ваш проект буксует и теряет деньги. Простой способ исправить ситуацию Pro, 18:28
Парламент Абхазии ввел штраф за ношение купальников в общественных местах Общество, 18:27
Военная операция на Украине ,  
0 

Подполковник обвинил «Вагнер» в хищении танков, Пригожин назвал это чушью

Подполковник Винивитин обвинил ЧВК «Вагнер» в похищениях, Пригожин назвал это чушью
Ранее Евгений Пригожин заявил, что подчиненные Винивитина минировали тылы ЧВК. Теперь подполковник говорит, что оговорил себя под пытками. А Пригожин назвал его ответные обвинения чушью

Подполковник обвинил «Вагнер» в хищении танков, Пригожин назвал это чушью
Video

Подполковник Вооруженных сил Роман Винивитин записал видеообращение в ответ на обвинения основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Ранее Пригожин заявил, что подчиненные Винивитина минировали тылы ЧВК, а когда «вагнеровцы» потребовали это прекратить, открыли по ним огонь. Пресс-служба бизнесмена также опубликовала видео, на котором Винивитин говорит, что действительно приказывал минировать дороги, и объясняет это «личной неприязнью» к ЧВК «Вагнер».

После этого утром 8 июня подполковник выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения. Ролик опубликовали телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости». В 11-минутном видео Винивитин называет себя уже бывшим командиром 72-й бригады. По его словам, «неприязнь» к ЧВК «Вагнер» у него началась «с первых дней переброски на артемовское направление».

Как заявил подполковник, наемники похищали солдат российской армии «за то, что они работали не так, как хотелось «вагнерам», и угрожали им убийством. По его словам, против бойцов «применялось физическое насилие, методы унижения чести и достоинства»: их пытали, обливали бензином, заставляли выполнять физическую работу — переносить трупы и раненых. Одного из похищенных «избили и опустили», после чего он совершил самоубийство, говорит Винивитин. «Были случаи, когда бойцов похищали и пытались поменять их на ПТУР и боеприпасы», а иногда солдат забирали и «заставляли подписывать контракты с ЧВК», добавил он.

Кроме солдат, по словам подполковника, наемники похищали технику — забрали «два танка Т-80, четыре пушки, КАМАЗ, БМП». «ЧВК Вагнер» считает, что это — военный трофей», — заявляет он.

А его самого пленили, когда он «объезжал свои подразделения», утверждает Винивитин. По словам военного, его «держали в подвале, избили, не давали спать, три раза за ночь выволакивали из подвала и пытались расстрелять».

Читайте на РБК Pro
Цены на жилье в привлекательных районах постоянно растут. Почему это миф
Не только для пилотов: чем полезны чек-листы
«Найдем вам работу в США»: какие схемы сейчас в ходу у лже-работодателей
Побьет ли нефть новый исторический рекорд и как это повлияет на акции

Что касается того, минировала ли 72-я бригада «тылы ЧВК», то это «бред», потому что никаких «тылов ЧВК» там не было — территория входила в «зону ответственности» самой бригады, отметил он.

Пригожин видеообращение Винивитина назвал «абсолютно полной чушью». «Понятно, что он пытается оправдаться за то, что по причине его плохого командования подразделение было вынуждено покинуть ту территорию, которая была вверена. Поэтому это не соответствует никаким образом действительности», — заявил основатель ЧВК (его аудиокомментарий опубликовала пресс-служба).

РБК направил запросы в Минобороны и Главную военную прокуратуру.

За Артемовск (Бахмут) несколько месяцев шли ожесточенные бои. За время боев Пригожин не раз заявлял о снарядном голоде и связанных с ним больших потерях, предупреждая, что это может привести к необходимости оставить город, передав позиции Минобороны.

7 мая Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» обещали предоставить боеприпасы, а отвечать за взаимодействие ЧВК с Минобороны будет заместитель командующего объединенной группировкой войск на Украине Сергей Суровикин. 20 мая Пригожин объявил о полном контроле ЧВК над городом. На следующий день о взятии Артемовска объявило и Минобороны. Киев потерю города официально не признавал.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
ЧВК Вагнер Евгений Пригожин Артёмовск (Бахмут) Минобороны
Материалы по теме
Минобороны ответило на слова Пригожина о потере контроля над Берховкой
Политика
Евгений Пригожин назвал потери ЧВК «Вагнер» в Артемовске
Политика
Пригожин ответил на приглашение Делимханова встретиться и «решить вопрос»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter