Подполковник обвинил «Вагнер» в хищении танков, Пригожин назвал это чушью

Ранее Евгений Пригожин заявил, что подчиненные Винивитина минировали тылы ЧВК. Теперь подполковник говорит, что оговорил себя под пытками. А Пригожин назвал его ответные обвинения чушью

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Подполковник Вооруженных сил Роман Винивитин записал видеообращение в ответ на обвинения основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Ранее Пригожин заявил, что подчиненные Винивитина минировали тылы ЧВК, а когда «вагнеровцы» потребовали это прекратить, открыли по ним огонь. Пресс-служба бизнесмена также опубликовала видео, на котором Винивитин говорит, что действительно приказывал минировать дороги, и объясняет это «личной неприязнью» к ЧВК «Вагнер».

После этого утром 8 июня подполковник выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения. Ролик опубликовали телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости». В 11-минутном видео Винивитин называет себя уже бывшим командиром 72-й бригады. По его словам, «неприязнь» к ЧВК «Вагнер» у него началась «с первых дней переброски на артемовское направление».

Как заявил подполковник, наемники похищали солдат российской армии «за то, что они работали не так, как хотелось «вагнерам», и угрожали им убийством. По его словам, против бойцов «применялось физическое насилие, методы унижения чести и достоинства»: их пытали, обливали бензином, заставляли выполнять физическую работу — переносить трупы и раненых. Одного из похищенных «избили и опустили», после чего он совершил самоубийство, говорит Винивитин. «Были случаи, когда бойцов похищали и пытались поменять их на ПТУР и боеприпасы», а иногда солдат забирали и «заставляли подписывать контракты с ЧВК», добавил он.

Кроме солдат, по словам подполковника, наемники похищали технику — забрали «два танка Т-80, четыре пушки, КАМАЗ, БМП». «ЧВК Вагнер» считает, что это — военный трофей», — заявляет он.

А его самого пленили, когда он «объезжал свои подразделения», утверждает Винивитин. По словам военного, его «держали в подвале, избили, не давали спать, три раза за ночь выволакивали из подвала и пытались расстрелять».

Что касается того, минировала ли 72-я бригада «тылы ЧВК», то это «бред», потому что никаких «тылов ЧВК» там не было — территория входила в «зону ответственности» самой бригады, отметил он.

Пригожин видеообращение Винивитина назвал «абсолютно полной чушью». «Понятно, что он пытается оправдаться за то, что по причине его плохого командования подразделение было вынуждено покинуть ту территорию, которая была вверена. Поэтому это не соответствует никаким образом действительности», — заявил основатель ЧВК (его аудиокомментарий опубликовала пресс-служба).

РБК направил запросы в Минобороны и Главную военную прокуратуру.

За Артемовск (Бахмут) несколько месяцев шли ожесточенные бои. За время боев Пригожин не раз заявлял о снарядном голоде и связанных с ним больших потерях, предупреждая, что это может привести к необходимости оставить город, передав позиции Минобороны.

7 мая Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» обещали предоставить боеприпасы, а отвечать за взаимодействие ЧВК с Минобороны будет заместитель командующего объединенной группировкой войск на Украине Сергей Суровикин. 20 мая Пригожин объявил о полном контроле ЧВК над городом. На следующий день о взятии Артемовска объявило и Минобороны. Киев потерю города официально не признавал.