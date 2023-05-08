FT узнала о торговле секретными документами США в Telegram

Журналисты FT провели расследование и обнаружили в Telegram множество групп, которые торгуют американскими секретами, включая оборонные и финансовые. Как отмечает газета, многие из них связаны с российскими хакерами

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Многочисленные чат-группы в Telegram, некоторые из которых связаны с российскими хакерами, массово торгуют секретными документами американских финансовых, промышленных и военных компаний и госструктур, сообщает Financial Times.

Газета провела собственное расследование и обнаружила в Telegram множество групп, в которых хакеры продают десятки тысяч секретных данных, некоторые из которых представляют прямую угрозу обеспечению обороноспособности США. «Даже старые секретные документы имеют оперативную ценность — они показывают, как мы подходим к проблемам, как оцениваем угрозы, как обучаем людей», — отмечает FT.

Помимо документов, которые были слиты военнослужащим ВВС Нацгвардии США Джеком Тейшейрорй, журналистам удалось обнаружить частные сообщения между американскими правоохранительными органами и технологическими компаниями. В то же время, некоторые хакеры расскзали журналистам под прикрытием, что все эти группы — лишь «верхушка айсберга».

По их словам, в даркнете можно «провести годы», пока тебя не пригласят в по-настоящему секретный чат. В таких чатах «лучшие материалы» обмениваются на украденные американские или европейские коммерческие данные — информацию о кредитных картах, электронные письма, номера социального страхования, пояснили хакеры.

Один хакер продемонстрировал журналистам FT образец исходного кода, настройки и данные испытаний промышленного процесса, который был описан как производство сплава, используемого для усиления брони боевых машин пехоты американского производства. В другом чате Telegram журналист газеты смог приобрести список людей, которым запрещено прилетать на самолетах в США, из нее или внутри страны.

О масштабной утечке разведданных США за последние годы стало известно в начале апреля: в Сети оказались документы Пентагона по Украине, Южной Корее, Израилю и другим странам. Разведданные были датированы второй половиной февраля. Бóльшая часть сведений получена из перехваченных американскими спецслужбами сообщений.

13 апреля американские спецслужбы задержали 21-летнего Джека Тейшейру. По данным CNN, работая в IT-службе ВВС Нацгвардии США, он имел доступ к материалам под грифом «Совершенно секретно» с 2021 года, а публиковать их в Discord начал примерно в декабре 2022 года. Источник телеканала в американском Минобороны пояснил, что в обязанности мужчины входила работа с сетью, где хранились документы.

Суд в Бостоне предъявил Тейшейре два обвинения: в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне и в несанкционированном удалении и хранении секретных документов или материалов. WP отмечала, что ему грозит до 15 лет тюрьмы.