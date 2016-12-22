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Путин поздравил православных и всех отмечающих с Пасхой
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Путин поздравил православных и всех отмечающих с Пасхой
Политика, 09:39
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Путин поздравил православных и всех отмечающих с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, которые отмечают праздник Пасхи.

«Великий праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и любви, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним. Объединяет людей вокруг непреходящих духовных ценностей и идеалов. В эти весенние, наполненные искренней радостью дни мы явственно понимаем, как важны для нас отеческие традиции и обычаи», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин также отметил, что РПЦ заботится об общественном согласии, поддержке ценностей семьи и воспитании подрастающего поколения. Эта работа, по мнению президента, заслуживает самого глубокого признания.

В ночь на 8 апреля президент вместе с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым посетил пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве. На мероприятии присутствовал также мэр Москвы Сергей Собянин.

Службу провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Незадолго до полуночи в храм из Иерусалима был доставлен Благодатный огонь. В столице его частица в лампаде оказалась около 22:20 мск. С ней спецрейсом из Тель-Авива 7 апреля в российскую столицу прилетела делегация Фонда Андрея Первозванного.
 

Теги: Пасха , поздравление , Владимир Путин
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