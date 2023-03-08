Владелец Fox News допустил беспорядки в случае победы Трампа в 2020-м

Fox News в 2020-м поддерживал заявления Трампа о фальсификации выборов, хотя сам Мердок считал эти сведения «разрушительными», а пересмотр итогов голосования «нелепым». К каналу из-за поддержки Трампа подали иск

Руперт Мёрдок (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Медиамагнат Руперт Мердок, владелец телеканала Fox News, в 2020 году предсказывал, что в США могут быть «беспорядки, каких не было никогда раньше», если бы результаты выборов в то время пересмотрели в пользу бывшего президента Дональда Трампа. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на материалы дела по иску производителя систем для голосования Dominion к телеканалу Fox News, который в 2020-м заявлял о фальсификации результатов выборов.

Мердок также назвал «нелепой» идею, чтобы законодатели поменяли результаты голосования. Медиамагнат отмечал, что «настоящая опасность заключается в том, что [Трамп] может сделать на посту президента».

Из ранее опубликованных материалов дела следует, что Мердок называл утверждения о «краже» победы у Трампа «разрушительными» и «безумными». Однако он признал, что некоторые ведущие Fox News поддерживали «фейковые заявления» о фальсификации выборов, сообщал CNN.

The Washington Post указывает, что новые обнародованные документы по иску демонстрируют, что в руководстве Fox также были те, кто поддерживал республиканцев. Например, сын Руперта Мердока и исполнительный директор Fox Corporation Лаклан «приветствовал позитивные события для Трампа в ночь выборов», пишет газета.

Dominion подала к Fox News иск о диффамации, поскольку телеканал ложно обвинял компанию в искажении результатов голосования. Dominion требует возмещения ущерба в размере $1,6 млрд. Дело будет рассматриваться в штате Делэвер в апреле, указывает FT.

Корпорация Fox, комментируя подачу иска, заявляла, что теория Dominion о роли руководства корпорации в распространении фальшивой информации о выборах «сомнительна» и истец не предоставил тому доказательств, передавал CNN.

При этом Мердок признал, что «не видел никаких доказательств, что [Dominion] что-либо сфальсифицировал» и что у Трампа украли победу.

По результатам выборов 2020 года, нынешний президент Джо Байден получил 306 голосов выборщиков, Трамп — 232. Последний заявлял, что демократ одержал победу из-за фальсификации итогов голосования. Сторонники Трампа в январе 2021-го даже штурмовали Капитолий, когда там утверждали результаты выборов.