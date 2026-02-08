WSJ рассказала о «тайном фонде» в США из средств для малоимущих

Средства по программе штаты вместо помощи нуждающимся семьям используют в качестве «резервного фонда», чтобы восполнить дефицит бюджета, узнала WSJ

Фото: John Moore / Getty Images

США используют средства федеральной программы помощи нуждающимся семьям (TANF) в качестве «резервного фонда» для покрытия дефицита бюджета и финансирования инициатив, не связанных с помощью семьям, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свое расследование.

Средства TANF ежегодно поступают штатам в виде грантов, которые можно расходовать различными способами. При этом для штатов действуют минимальные требования к отчетности по потраченным средствам.

Программа, предназначенная для того, чтобы предоставить штатам творческий подход к оказанию помощи нуждающимся, претерпела изменения. Теперь штаты выделяют большую часть средств некоммерческим организациям, компаниям и собственным госучреждениям.

Согласно федеральным данным, в 2025 финансовом году ежемесячную денежную помощь получали в среднем около 849 тыс. семей. В то время как в 2010 финансовом году ее получили 1,9 млн семей.

Директор по обработке данных и аналитике Фонда подотчетности правительства Хейден Дублуа рассказал, что штаты часто используют деньги TANF в качестве «резервного фонда», чтобы восполнить дефицит бюджета и профинансировать инициативы, которые не помогают нуждающимся. Он описывает отсутствие надзора со стороны TANF как «преднамеренное мошенничество».

Аудиторские проверки выявили ряд проблем, в том числе случаи, когда штаты предоставляли неточные данные о крупных расходах и выделяли миллионы долларов, не отслеживая, на что были потрачены деньги. При этом, согласно государственным и федеральным документам, расходы имели слабую связь с целями программы или не имели ее вовсе.

Среди сомнительных расходов были стипендии колледжей для семей со средним или высоким доходом, центры по борьбе с абортами, волейбольный стадион в Миссисипи и некоммерческая организация профессионального обучения в Огайо.

Руководителей и сотрудников последней организации позднее приговорили к лишению свободы из-за того, что они использовали средства TANF на отпуск, недвижимость и зарплаты людям, которые там не работали, пояснило издание.

TANF находится под контролем Министерства здравоохранения и социальных служб США. Она ежегодно получает от федерального правительства $16,5 млрд, а также около $15 млрд из государственных средств. Согласно недавним исследованиям, как уточняет издание, в США около 20% малообеспеченных семей получают денежную помощь. В 2024 году максимальный размер временной ежемесячной выплаты для семьи из трех человек составляет от $204 в Арканзасе до $1370 в Миннесоте.

Как пишет WSJ, самый громкий скандал, связанный со средствами TANF, произошел несколько лет назад в Миссисипи. Тогда $77 млн из фонда TANF и Программы чрезвычайной продовольственной помощи (TEFAP) было незаконно присвоено и использовано на проекты, не связанные с оказанием помощи семьям из Миссисипи.