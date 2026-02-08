 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Пистолет Макарова нашли на месте покушения на генерала Алексеева

СК: пистолет Макарова нашли на месте покушения на генерала Алексеева
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Пистолет Макарова с глушителем и тремя патронами обнаружили на месте покушения на первого замначальника ГРУ Владимира Алексеева в Москве. Об этом сообщил СК.

По данным следователей, стрелявший в генерала произвел по меньшей мере три выстрела и скрылся.

В рамках следствия назначены более 15 судебных экспертиз, включая генетические, дактилоскопические, трасологические, молекулярно-генетические и физико-химические.

«Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также розыск организаторов преступления», — сказано в публикации.

Покушение на первого замначальника ГРУ было совершено утром 6 февраля в Москве. СК сообщил, что неизвестный несколько раз выстрелил в замначальника ГРУ в доме на Волоколамском шоссе и скрылся. Алексеева госпитализировали. 7 февраля стало известно, что он пришел в сознание.

8 февраля ФСБ сообщила о задержании в Дубае исполнителя покушения — Любомира Корбы. При содействии властей ОАЭ он был передан России. Кроме того, в столице задержан его пособник — Виктор Васин. Еще один пособник — Зинаида Серебрицкая — выехала на Украину.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Романов Илья
генерал Владимир Алексеев
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
«По одной комнате за раз»: как работать со сложными задачамиПодписка на РБК, 11:17
Глава Мюнхенской конференции увидел в возможном мире угрозу Европе Политика, 11:13
Болезнь эйджизма. Почему сотрудники в возрасте незаменимы для компаний Образование, 11:07
Superflush. Какую опасность несет Супербоул Спорт, 11:02
Менталитет дефицита. Почему мозг не любит слова «хватит»Подписка на РБК, 11:02
Какие инновации в медицине разработаны в Москве за последние годы Город, 11:00
Пистолет Макарова нашли на месте покушения на генерала Алексеева Политика, 10:57
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Минздрав включил еще два наследственных заболевания в скрининг младенцев Общество, 10:50
Медаль Олимпиады раскололась. Что происходит на Играх Спорт, 10:47
ФСБ показала видео экстрадиции исполнителя покушения на Алексеева Политика, 10:38
Хинштейн назвал число сбитых дронов ВСУ над Курской областью за сутки Политика, 10:14
В мире формируется «экономика отключения». Как на этом заработатьПодписка на РБК, 10:11
С любовью к моде и бережно к деньгам. Что такое эстетика Chic frugal Life, 10:07
Уиткофф и Кушнер посетили авианосец «Авраам Линкольн». Видео Политика, 10:07