Пистолет Макарова нашли на месте покушения на генерала Алексеева

Пистолет Макарова с глушителем и тремя патронами обнаружили на месте покушения на первого замначальника ГРУ Владимира Алексеева в Москве. Об этом сообщил СК.

По данным следователей, стрелявший в генерала произвел по меньшей мере три выстрела и скрылся.

В рамках следствия назначены более 15 судебных экспертиз, включая генетические, дактилоскопические, трасологические, молекулярно-генетические и физико-химические.

«Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также розыск организаторов преступления», — сказано в публикации.

Покушение на первого замначальника ГРУ было совершено утром 6 февраля в Москве. СК сообщил, что неизвестный несколько раз выстрелил в замначальника ГРУ в доме на Волоколамском шоссе и скрылся. Алексеева госпитализировали. 7 февраля стало известно, что он пришел в сознание.

8 февраля ФСБ сообщила о задержании в Дубае исполнителя покушения — Любомира Корбы. При содействии властей ОАЭ он был передан России. Кроме того, в столице задержан его пособник — Виктор Васин. Еще один пособник — Зинаида Серебрицкая — выехала на Украину.

