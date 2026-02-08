 Перейти к основному контенту
0

ФСБ показала видео экстрадиции исполнителя покушения на Алексеева

ФСБ показала видео экстрадиции Корбы — исполнителя покушения на Алексеева

ФСБ показала видео экстрадиции исполнителя покушения на Алексеева
Video

ФСБ показала видео экстрадиции из Объединенных Арабских Эмиратов исполнителя покушения на первого замначальника ГРУ Владимира Алексеева. По данным спецслужбы, это Любомир Корба 1960 года рождения. Его задержали в Дубае при содействии властей ОАЭ и передали России.

ФСБ и МВД установили пособников и исполнителя покушения на Алексеева
Политика

Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева произошло утром 6 февраля в Москве. СК сообщил, что неизвестный несколько раз выстрелил в замначальника ГРУ в доме на Волоколамском шоссе и скрылся. Алексеева госпитализировали. 7 февраля стало известно, что он пришел в сознание.

генерал Владимир Алексеев покушение ОАЭ
