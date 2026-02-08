 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Глава Мюнхенской конференции увидел в возможном мире угрозу Европе

Глава Мюнхенской конференции Иншингер предупредил об угрозе Европе в случае мира
Председатель Мюнхенской конференции заявил об угрозе НАТО с Востока. По словам Ишингера, Россия хочет выбить США из Европы и заняться восточным флангом альянса, но благодаря Украине у Европы есть время на подготовку
Фото: Сергей Коровайный / Reuters
Фото: Сергей Коровайный / Reuters

Россия, как только будет объявлено перемирие на Украине, беспрепятственно продолжит наращивать военную мощь, а уровень угрозы для стран НАТО на восточном фланге возрастет, заявил газете Der Tagesspiegel председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

По его словам, Украина прямо сейчас защищает Европу от нападения России. «Сегодня Украина защищает Европу, а не только свою территорию. Поэтому наша поддержка — это не благотворительность, а, в конечном счете, вопрос нашей собственной безопасности, безопасности Европы», — сказал председатель конференции.

На вопрос журналиста о возможности Москвы атаковать восточный фланг НАТО после Украины Ишингер выразил мнение, что президент России Владимир Путин намерен сделать так, чтобы американцы ушли из Европы.

Клинтон заверял Путина, что расширение НАТО не угрожает России
Политика
Билл Клинтон и Владимир Путин&nbsp;перед началом переговоров в Кремле 4 июня 2000 года

«Мы знаем цель Путина. Он сам это записал. Он хочет восстановить положение дел, господствующее до 1997 года. Тогда НАТО начал включать в свой состав Польшу, Чехию и Венгрию, а затем и другие государства. Путин хочет, чтобы американцы убрались из Европы, он преследует старую советскую цель. Мы должны относиться ко всему этому серьезно, а не притворяться, что это всего лишь интеллектуальные игры», — считает Ишингер.

О скорой милитаризации Европы накануне, 7 февраля, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар. Дипломат заметил, что власти стран подготавливают население Евросоюза к возможному вооруженному конфликту с Россией. «Европа стремительно милитаризируется, экономика переводится на военные рельсы, население готовят чуть ли не к неминуемому вооруженному конфликту с нашей страной», — сказал он.

В ЕС заявили, что уже находятся в состоянии войны с Россией
Политика
Фото:Carl Court / Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и вовсе сказал, что Североатлантический альянс — следующая цель России. По его мнению, Россия угрожает существованию НАТО, а членам объединения следует действовать: увеличивать расходы на оборону и производство, обеспечивать вооруженные силы всем необходимым.

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается воевать с Европой, называя подобные заявления «чушью». В Кремле отмечали, что предупреждения о возможном нападении России на страны НАТО стали звучать, когда члены альянса обсуждали увеличение уровня расходов на оборону в размере 5% ВВП.

В июне 2025 года Рютте, ссылаясь на заявление начальника Генштаба Германии и «других высокопоставленных военных руководителей», сообщил, что Россия может атаковать НАТО через пять лет.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Россия всегда осознавала опасность конфликта с Европой, поэтому заблаговременно приняла меры, которые позволят обеспечить собственную безопасность.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
Безопасность Мюнхенская конференция по безопасности Украина НАТО Европа Россия Военная операция на Украине
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Трамп заявил, что ожидает развития в мирных переговорах по Украине
Политика
Мерц исключил вступление Украины в ЕС к 2027 году
Политика
США и Украина обсудили достижение мира в марте
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
«По одной комнате за раз»: как работать со сложными задачамиПодписка на РБК, 11:17
Глава Мюнхенской конференции увидел в возможном мире угрозу Европе Политика, 11:13
Болезнь эйджизма. Почему сотрудники в возрасте незаменимы для компаний Образование, 11:07
Superflush. Какую опасность несет Супербоул Спорт, 11:02
Менталитет дефицита. Почему мозг не любит слова «хватит»Подписка на РБК, 11:02
Какие инновации в медицине разработаны в Москве за последние годы Город, 11:00
Пистолет Макарова нашли на месте покушения на генерала Алексеева Политика, 10:57
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Минздрав включил еще два наследственных заболевания в скрининг младенцев Общество, 10:50
Медаль Олимпиады раскололась. Что происходит на Играх Спорт, 10:47
ФСБ показала видео экстрадиции исполнителя покушения на Алексеева Политика, 10:38
Хинштейн назвал число сбитых дронов ВСУ над Курской областью за сутки Политика, 10:14
В мире формируется «экономика отключения». Как на этом заработатьПодписка на РБК, 10:11
С любовью к моде и бережно к деньгам. Что такое эстетика Chic frugal Life, 10:07
Уиткофф и Кушнер посетили авианосец «Авраам Линкольн». Видео Политика, 10:07