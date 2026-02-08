Председатель Мюнхенской конференции заявил об угрозе НАТО с Востока. По словам Ишингера, Россия хочет выбить США из Европы и заняться восточным флангом альянса, но благодаря Украине у Европы есть время на подготовку

Россия, как только будет объявлено перемирие на Украине, беспрепятственно продолжит наращивать военную мощь, а уровень угрозы для стран НАТО на восточном фланге возрастет, заявил газете Der Tagesspiegel председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

По его словам, Украина прямо сейчас защищает Европу от нападения России. «Сегодня Украина защищает Европу, а не только свою территорию. Поэтому наша поддержка — это не благотворительность, а, в конечном счете, вопрос нашей собственной безопасности, безопасности Европы», — сказал председатель конференции.

На вопрос журналиста о возможности Москвы атаковать восточный фланг НАТО после Украины Ишингер выразил мнение, что президент России Владимир Путин намерен сделать так, чтобы американцы ушли из Европы.

«Мы знаем цель Путина. Он сам это записал. Он хочет восстановить положение дел, господствующее до 1997 года. Тогда НАТО начал включать в свой состав Польшу, Чехию и Венгрию, а затем и другие государства. Путин хочет, чтобы американцы убрались из Европы, он преследует старую советскую цель. Мы должны относиться ко всему этому серьезно, а не притворяться, что это всего лишь интеллектуальные игры», — считает Ишингер.

О скорой милитаризации Европы накануне, 7 февраля, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар. Дипломат заметил, что власти стран подготавливают население Евросоюза к возможному вооруженному конфликту с Россией. «Европа стремительно милитаризируется, экономика переводится на военные рельсы, население готовят чуть ли не к неминуемому вооруженному конфликту с нашей страной», — сказал он.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и вовсе сказал, что Североатлантический альянс — следующая цель России. По его мнению, Россия угрожает существованию НАТО, а членам объединения следует действовать: увеличивать расходы на оборону и производство, обеспечивать вооруженные силы всем необходимым.

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается воевать с Европой, называя подобные заявления «чушью». В Кремле отмечали, что предупреждения о возможном нападении России на страны НАТО стали звучать, когда члены альянса обсуждали увеличение уровня расходов на оборону в размере 5% ВВП.

В июне 2025 года Рютте, ссылаясь на заявление начальника Генштаба Германии и «других высокопоставленных военных руководителей», сообщил, что Россия может атаковать НАТО через пять лет.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Россия всегда осознавала опасность конфликта с Европой, поэтому заблаговременно приняла меры, которые позволят обеспечить собственную безопасность.