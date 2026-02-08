Politico сообщило о сером кардинале, участвующем в усилиях США по Украине

Заместитель советника по национальной безопасности США Энди Бейкер остается в тени, но именно он участвует в формировании жесткой позиции администрации президента Дональда Трампа в отношении европейских союзников и определяет будущее внешней политики республиканцев, пишет Politico.

Единственный раз, когда Бейкер оказался в центре внимания, был в марте: тогда вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его своим контактным лицом в скандальной утечке информации из чата об ударах по хуситам в Йемене.

Бейкер, отмечает издание, стал ключевой фигурой в окружении Вэнса. Он формирует внешнеполитическое мышление последнего и некоторые наиболее важные решения Белого дома в области национальной безопасности, особенно в отношении европейских союзников США.

И хотя мало кто за пределами Вашингтона и европейских столиц знает о Бейкере, именно он является ключом к пониманию внешней политики Трампа, пишет Politico.

Бейкер, свободно владеющий русским (а также болгарским и персидским языками), сыграл важную роль в усилиях по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.

«Энди был ключевым советником, участвовавшим в формировании и определении первоначальных контуров переговоров по Украине, включая такие вопросы, как соглашение о полезных ископаемых», — сказал Алекс Вонг, бывший заместитель советника Трампа по национальной безопасности.

На протяжении всех переговоров Бейкер предлагал «практичные» и «креативные идеи» для прекращения конфликта, сообщил один из собеседников.

Бейкер и Вэнс, «во-первых, очень хотят, чтобы США воздержались от некоторых обязательств, которые, по их мнению, не важны для США, а во-вторых, они очень хотят помочь положить конец этой войне», пояснил он.

Однако подход Бейкера к завершению конфликта вызвал недовольство у некоторых союзников США. Один европейский чиновник охарактеризовал его как «очень умного», но признал, что «его понимание России существенно отличается от нашего».

По словам собеседников, Бейкер помог составить речь, которую Вэнс произнес на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года. Он также сыграл важную роль в разработке новой Стратегии национальной безопасности США.

Бейкер также находился в ситуационном центре в июне, откуда Трамп наблюдал за бомбардировкой иранских ядерных объектов американскими военными, и участвовал в планировании кампании против хуситов и ответных мер США на фоне напряженность между Индией и Пакистаном.

«Энди Бейкер — ценный член команды президента по национальной безопасности, чье лидерство и рассудительность играют ключевую роль в продвижении программы президента «Америка прежде всего» и внесли значительный вклад в исторический год внешнеполитических побед администрации Трампа», — заявил госсекретарь Марко Рубио Politico.

Материал дополняется