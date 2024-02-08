Война Израиля и ХАМАС. Главное

Нетаньяху назвал цель своей армии после «оплота ХАМАС» в Хан-Юнисе, Израиль отпустил из-под ареста 71 палестинца, в Вашингтоне ждут на переговоры короля Иордании. Главное о войне Израиля и ХАМАС — в материале РБК

Футбольные ассоциации 12 стран (в том числе Иордании, Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ) подписали письмо к ФИФА с призывом отстранить Израиль от международных турниров из-за ситуации в секторе Газа, пишет Sky Sports. Инициатором обращения стал принц Али бин аль-Хусейн, сводный брат короля Иордании и глава Футбольной ассоциации Западной Азии. Гендиректор израильской федерации Нив Гольдштейн выразил надежду, что ФИФА не последует этому призыву.

Израиль освободил 71 палестинца, в том числе 19 женщин, которые находились под арестом в секторе Газа, сообщает палестинское агентство WAFA. Задержанные выехали на территорию Египта. WAFA со ссылкой на Общество палестинских заключенных (PPS) отмечает, что около 8,8 тыс. палестинцев продолжают находиться в заключении на территории Западного берега реки Иордан и в Иерусалиме.

Король Иордании Абдулла II 12 февраля приедет в США и проведет переговоры с Джо Байденом по ближневосточному урегулированию, сообщает Белый дом.

После города Хан-Юнис в секторе Газа, «главного оплота ХАМАС», израильские военные готовятся к боям в городе Рафах на границе с Египтом, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Альтернативы военному краху (ХАМАСа) нет. Гражданского краха не будет без военного», — подчеркнул политик.

Израильские военные разрушили почти 40% из 2,8 тыс. зданий в секторе Газа, расположенных в радиусе километра от границы. К таким выводам на основе изученных спутниковых данных пришел профессор Еврейского университета в Иерусалиме Ади Бен Нун, пишет WSJ. По словам профессора, большая часть зданий были жилыми. Их снос, судя по всему, является частью плана Израиля по созданию буферной зоны шириной в 1 км вдоль границы, отмечает издание.

Интенсивная фаза военных действий на севере сектора Газа завершилась, сообщил 15 января министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, скоро эта фаза завершится и в районе Хан-Юнис на юге эксклава.

ЦАХАЛ вывела из сектора Газа 36-ю бронетанковую дивизию «Гааш». В эту дивизию в том числе входит 1-я пехотная бригада «Голани», которая выполняет задачи в пределах северной границы Израиля и в Самарии. Подразделение вывели для отдыха и тренировок. В секторе Газа продолжают вести боевые действия еще три дивизии.

Действия Израиля последовали за сообщением о недовольстве США тем, что тот не следует советам американской администрации. Об этом говорили источники Axios. Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщал о переговорах с Израилем о переходе к операциям низкой интенсивности в секторе Газа.