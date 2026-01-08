В ЕС обсудили ответ Трампу в случае реальной угрозы для Гренландии

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны союза обсудили ответные действия, если угроза приобретения Гренландии США окажется реальной

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Страны Европейского союза обсудили, что они могли бы предпринять в качестве ответных мер, если угроза США по приобретению Гренландии окажется реальной. Об этом заявила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, передает Reuters.

«Сигналы, которые мы слышим относительно Гренландии, вызывают крайнюю обеспокоенность», — сказала Каллас журналистам на совместной пресс‑конференции с министром иностранных дел Египта Бадром Абделатти в Каире.

Каллас при этом не раскрыла подробно, к каким выводам в Евросоюзе пришли в результате дискуссии.

Гренландия — автономная территория в составе Королевства Дания. До 1953 года Гренландия была датской колонией, затем стала составной частью королевства. В 1979 году получила режим домашнего правления, а в 2009 году — расширенную автономию, которая закрепила право на широкое самоуправление. Внешняя политика, оборона и вопросы гражданства остаются в компетенции Копенгагена, но Гренландия управляет большей частью внутренних дел, включая природные ресурсы, образование, здравоохранение и т.п. Гренландия юридически входит в состав Датского королевства, но считается «автономной территорией» с правом на самоопределение; вопрос возможной независимости формально может решаться только по совместному согласию Дании и самих жителей острова.

Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио заверил конгрессменов в отсутствии угрозы скорого вторжения в Гренландию. По словам Рубио, цель состоит в том, чтобы выкупить остров у Дании.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года американский президент Дональд Трамп не раз заявлял о намерении присоединить Гренландию к США. 4 января на фоне американской операции в Венесуэле он в интервью The Atlantic сказал, что остров «окружен российскими и китайскими судами» и «абсолютно необходим» Соединенным Штатам для обороны.

The Economist писал, что администрация президента США готовится предложить Гренландии соглашение, которое сам республиканец сравнивал с крупной сделкой с недвижимостью. Речь идет о договоре о свободной ассоциации (Compacts of Free Association, COFA). Подобные соглашения есть у Вашингтона с небольшими государствами в Тихом океане. Согласно документу, эти государства предоставляют американским военным право исключительного доступа в свои территориальные воды и воздушное пространство, что лишает подобного права другие страны. В обмен США оказывают экономическую и финансовую помощь.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что его страна стремится укрепить связи с Соединенными Штатами и ее жителям не следует опасаться скорого возможного нападения со стороны США. «Мы не в той ситуации, когда можно думать, что захват страны возможен за ночь», — сказал Нильсен на пресс-конференции в столице Нууке. По словам премьера, нельзя сравнивать Гренландию с Венесуэлой: «Мы — демократическая страна».

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен потребовала от президента США Дональда Трампа прекратить угрозы в адрес Гренландии. Фредериксен подчеркнула, что Вашингтон не имеет права «аннексировать ни одну из трех территорий, входящих в состав Дании».