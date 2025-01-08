Мадуро объявил о задержании «наемников» с Украины

Президент Венесуэлы заявил, что в стране задержаны «семеро иностранных наемников», включая двоих американцев, двоих колумбийцев и троих украинцев, их обвиняют в попытке терактов. На 10 января назначена инаугурация Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране задержаны «семеро иностранных наемников», его слова приводит Clarín.

Среди задержанных — двое американцев, двое колумбийцев и трое украинцев, их обвиняют в попытке терактов.

«Только сегодня мы схватили семь иностранных наемников, в том числе двух наемников из Соединенных Штатов», — объявил Мадуро.

По словам венесуэльского президента, с ноября по декабрь по этой же причине были задержаны 125 иностранцев 25 национальностей.

Заявление Мадуро прозвучало на фоне ареста в декабре аргентинского жандарма Науэля Галло, которого сначала обвинили в шпионаже, а потом — в заговоре с целью убийства вице-президента Дельси Родригеса, отмечает издание.

«Фашисты, империалисты, не заблуждайтесь насчет меня. Не заблуждайтесь насчет народа Венесуэлы, мы полны решимости победить», — подчеркнул глава государства.

7 января Мадуро объявил, что иностранцы планируют «совершить террористические действия против мира в Венесуэле», назвав их «фашистскими».

Министр внутренних дел Диосдадо Кабельо обвинил в финансировании терроризма экс-президентов Колумбии Альваро Урибе и Ивана Дуке. Глава МВД пояснил, что задержанные в стране иностранцы — выходцы из Колумбии, США, Перу, Испании, Италии, Уругвая, Украины, Швейцарии, Чехии, Ливана, Албании, Нидерландов, Израиля, Германии, Аргентины, Гайаны и Йемена. Кабельо сообщил об усилении мер безопасности в Каракасе, чтобы «гарантировать мир перед лицом предполагаемых угроз со стороны оппозиции», и пригрозил арестовать оппозиционера Эдмундо Гонсалеса, который утверждает, что выиграл президентские выборы, если тот прибудет в страну в ближайшие дни.

Мадуро, переизбравшийся на пост президента в июле 2024 года, вступит в должность 10 января 2025 года.

Президентские выборы в Венесуэле прошли летом 2024 года. Основная борьба развернулась между Мадуро и Гонсалесом. По итогам подсчета 80% голосов Национальный избирательный совет (CNE) объявил, что Мадуро набрал 51,2%, а его главный конкурент — 44,2%. Оппозиция не признала эти результаты, в нескольких городах прошли массовые протесты против переизбрания Мадуро. В августе Верховный суд Венесуэлы признал действительными результаты, обнародованные Национальным избирательным советом, подтвердив победу Мадуро.