Война Израиля и ХАМАС. Главное

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Сенат США заблокировал проект о помощи Украине и Израилю общим объемом $106 млрд. Из них Израилю предлагалось выделить $14,3 млрд. Республиканцы проголосовали против проекта. Помимо выделения помощи проект предусматривает принятие мер для укрепления американской границы. Республиканцы требуют более решительных инициатив и настаивают на проведении масштабных реформ в сфере миграционной политики.

Израильские военные продолжают операцию в секторе Газа, в том числе в Хан-Юнисе — городе в южной части анклава, вблизи побережья Средиземного моря. Как сообщает ЦАХАЛ, военные нанесли там удары «по десяткам террористических объектов» и вступили в бой с «террористической ячейкой», которая вышла из шахты туннеля. Убиты два боевика, по шахте туннеля нанесен удар.

Израиль сообщал о гибели более 1,4 тыс. человек, но позже пересмотрел число жертв — по предварительным данным, их 1,2 тыс. За погибших израильских граждан ошибочно могли принять сожженные тела боевиков ХАМАС, пишет The Times of Israel. Ранения получили 9,5 тыс. человек.