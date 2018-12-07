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WP назвала кандидата Трампа на место назвавшего Россию угрозой генерала
Главу комитета начальника штабов США Джозефа Данфорда на его должности в следующем году сменит начальник штаба сухопутных войск Марк Милли. Последний предупреждал о разрушительных последствиях возможной войны с Северной Кореей
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп выдвинет кандидатуру текущего руководителя штаба сухопутных войск США Марка Милли на должность главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на людей, осведомленных о планах Белого дома.

При этом министр обороны Джеймс Мэттис делал ставку на другого человека, руководителя штаба ВВС Дэвида Гольдфейна.

Глава Комитета начальников штабов является главным военным советником президента США, он не командует войсками. Предложенный президентом кандидат должен быть утвержден сенатом. Срок полномочий — два года, но один и тот же человек может быть переназначен еще два раза (в мирное время).

Один бывший военный чиновник сказал газете, что для президента не согласиться с кандидатом главы Пентагона — неординарное явление. Тем не менее, у Мэттиса и Милли хорошие отношения: по словам собеседника, Мэттис советовался с Милли по вопросу стратегии в Афганистане.

Милли участвовал в военных операциях США на протяжении последних двух десятилетий, в частности, командовал войсками в Афганистане. Он также был сторонником создания специальных подразделений, которые занялись бы подготовкой афганских военнослужащих.

Генерал также призывал, с одной стороны, быть готовым к войне с Северной Кореей, но и предостерегал, что любой конфликт с Пхеньяном может привести к колоссальным жертвам.

The New York Times также отмечала, что Милли хорошо знают не только в Пентагоне, но и на военных базах США по всему миру.

По данным WSJ, публично заявить о выборе кандидатуры Милли президент может уже в субботу, 8 декабря. 

Осенью 2019 года второй срок полномочий в качестве главы Комитета начальников штабов заканчивается у генерала Джозефа Данфорда, бывшего командира корпуса морской пехоты США, воевавшего во время вторжения в Ирак в 2003 году. В сентябре 2017 года Данфорд призывал не позволить Москве получить военное превосходство над Вашингтоном, называл Россию «самой серьезной» угрозой, а также выступал против предоставления российским военным разведывательной информации по Сирии.
Автор: Андрей Гатинский
Теги: Объединенный комитет начальников штабов, Дональд Трамп
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