WP назвала кандидата Трампа на место назвавшего Россию угрозой генерала

Главу комитета начальника штабов США Джозефа Данфорда на его должности в следующем году сменит начальник штаба сухопутных войск Марк Милли. Последний предупреждал о разрушительных последствиях возможной войны с Северной Кореей

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Президент США Дональд Трамп выдвинет кандидатуру текущего руководителя штаба сухопутных войск США Марка Милли на должность главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на людей, осведомленных о планах Белого дома.

При этом министр обороны Джеймс Мэттис делал ставку на другого человека, руководителя штаба ВВС Дэвида Гольдфейна.

Глава Комитета начальников штабов является главным военным советником президента США, он не командует войсками. Предложенный президентом кандидат должен быть утвержден сенатом. Срок полномочий — два года, но один и тот же человек может быть переназначен еще два раза (в мирное время).

Один бывший военный чиновник сказал газете, что для президента не согласиться с кандидатом главы Пентагона — неординарное явление. Тем не менее, у Мэттиса и Милли хорошие отношения: по словам собеседника, Мэттис советовался с Милли по вопросу стратегии в Афганистане.

Милли участвовал в военных операциях США на протяжении последних двух десятилетий, в частности, командовал войсками в Афганистане. Он также был сторонником создания специальных подразделений, которые занялись бы подготовкой афганских военнослужащих.