Мирзиёев назвал того, кто сможет остановить конфликт на Украине

Шавкат Мирзиёев (в центре)
Шавкат Мирзиёев (в центре) (Фото: Jacquelyn Martin / AP / ТАСС)

В ходе саммита «Центральная Азия — США» («С5+1») лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что только президент Дональд Трамп способен остановить конфликт на Украине.

«Вы сделали многое. Вы смогли остановить восемь войн», — сказал Мирзиёев, обращаясь к Трампу (цитата по UzNews).

Он также заявил, что Узбекистан «очень надеется», что Трампу действительно удастся завершить и украинский конфликт.

Мирзиёев выразил благодарность американскому лидеру за то, что тот помогает создать «будущее, основанное на доверии», и признался, что в Узбекистане Трампа называют «президентом мира».

Накануне в Белом доме в рамках «С5+1» прошла встреча Трампа с лидерами пяти стран Центральной Азии — Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана и Киргизии. На этом саммите Мирзиёев и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов обратились к Трампу на русском языке.

Токаев назвал Трампа «посланным свыше» великим лидером
Политика
Касым-Жормат Токаев

За время своего второго президентского срока Трамп поставил себе в заслугу завершение восьми конфликтов — причем не всегда военных: между Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном, Израилем и ХАМАС.

Еще во время предвыборной кампании он обещал завершить конфликт на Украине за один день, но затем неоднократно признавал, что «все оказалось сложнее». В конце сентября Трамп назвал украинский конфликт худшим со времен Второй мировой войны — «кажется, это не закончится еще долго».

Теги
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Узбекистан Дональд Трамп Шавкат Мирзиёев
