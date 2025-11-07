 Перейти к основному контенту
Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

Сюжет
Война санкций
Венгрия после решения ЕС о запрете на поставки нефти и газа из России не показала «никаких признаков снижения своей зависимости от российского топлива», заявили сенаторы. 7 ноября Орбан встретится с Трампом
Виктор Орбан и Дональд Трамп
Виктор Орбан и Дональд Трамп (Фото: Yoan Valat / Reuters)

Группа сенаторов США от обеих партий в преддверии встречи премьера Венгрии Виктора Орбана с американским президентом Дональдом Трампом 7 ноября призвала Будапешт отказаться от закупки российских энергоносителей, сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующую резолюцию.

Как говорится в документе, законодатели обеспокоены тем, что Венгрия не продемонстрировала «никаких признаков снижения своей зависимости от российского ископаемого топлива». Они призвали Орбана и других потребителей российской нефти и иных ресурсов присоединиться к инициативе Еврокомиссии, которая подразумевает прекращение импорта к 2027 году.

Резолюцию подписали десять сенаторов, в том числе республиканцы Роджер Уикер, Тома Тиллис и Митч Макконнелл, а также демократы Джинн Шахин, Крис Ван Холлен и Крис Кунс. «Европа добилась необычайного прогресса, разорвав энергетические связи с Москвой, но действия Венгрии продолжают подрывать коллективную безопасность и поощряют Кремль», — считает Шахин.

Трамп отказал Орбану в исключениях для Венгрии из санкций против России
Политика

В октябре Министерство финансов США внесло в черный список «Роснефть» и «Лукойл», объяснив меры «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Трамп вскоре после этого вновь призвал Москву к немедленному прекращению огня. Республиканец рассказывал, что Орбан просил сделать исключение для Венгрии из санкций против российской нефти, но получил отказ.

Венгерский премьер сообщал, что его страна изучает возможность обхода решения Евросоюза о запрете на поставки нефти и газа из России, поскольку отказ от них спровоцирует рост цен для потребителей.

Россия считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин говорил, что принятие новых ограничений будет «иметь определенные последствия», но существенно не скажется на «экономическом самочувствии» страны.

Виктор Орбан
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
