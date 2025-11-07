WP объяснила слова Трампа о плане денуклеаризации с Россией и Китаем

Трамп хотел бы добиться ядерного разоружения США, России и Китая, но в Белом доме считают, что Москва и Пекин «ускоряют свои программы»

Президент США Дональд Трамп, ранее на этой неделе заявивший о работе над планом по ядерному разоружению с Россией и Китаем, «хотел бы видеть денуклеаризацию», однако в Белом доме считают, что Москва и Пекин «ускоряют свои программы», сообщает The Washington Post со ссылкой на одного из чиновников.

В среду, 5 ноября Трамп сообщил журналистам, не приведя подробностей, что три страны, возможно, «работают над планом денуклеаризации». За несколько дней до этого он написал в Truth Social, что «в связи с программами испытаний, проводимыми другими странами» поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия США «на равноправной основе».

Как пишет WP, Трамп действительно хотел бы добиться ядерного разоружения, в то же время он считает свое заявление об испытаниях «целесообразным» для поддержания эффективного ядерного сдерживания и обеспечения национальной безопасности США.

В Кремле говорили, что ждут разъяснений от Вашингтона после слов Трампа, поскольку «ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний».

Немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям из-за действий и заявлений властей США предложил министр обороны Андрей Белоусов на совещании Совета безопасности. Президент Владимир Путин на том же мероприятии заявил, что Россия примет «адекватные действия», если США или другие члены Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний проведут их. Он поручил МИД, Минобороны и спецслужбам оценить целесообразность проведения испытаний.

Ранее в октябре власти России сообщила об испытании ракет «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. Их провели в соответствии со всеми международными обязательствами, подчеркивала Москва.