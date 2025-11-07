 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

WP объяснила слова Трампа о плане денуклеаризации с Россией и Китаем

Трамп хотел бы добиться ядерного разоружения США, России и Китая, но в Белом доме считают, что Москва и Пекин «ускоряют свои программы»

Президент США Дональд Трамп, ранее на этой неделе заявивший о работе над планом по ядерному разоружению с Россией и Китаем, «хотел бы видеть денуклеаризацию», однако в Белом доме считают, что Москва и Пекин «ускоряют свои программы», сообщает The Washington Post со ссылкой на одного из чиновников.

В среду, 5 ноября Трамп сообщил журналистам, не приведя подробностей, что три страны, возможно, «работают над планом денуклеаризации». За несколько дней до этого он написал в Truth Social, что «в связи с программами испытаний, проводимыми другими странами» поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия США «на равноправной основе».

Как пишет WP, Трамп действительно хотел бы добиться ядерного разоружения, в то же время он считает свое заявление об испытаниях «целесообразным» для поддержания эффективного ядерного сдерживания и обеспечения национальной безопасности США.

Совбез обсудил подготовку России к ядерным испытаниям. Как это было
Политика
Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, Кремль, Москва

В Кремле говорили, что ждут разъяснений от Вашингтона после слов Трампа, поскольку «ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний».

Немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям из-за действий и заявлений властей США предложил министр обороны Андрей Белоусов на совещании Совета безопасности. Президент Владимир Путин на том же мероприятии заявил, что Россия примет «адекватные действия», если США или другие члены Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний проведут их. Он поручил МИД, Минобороны и спецслужбам оценить целесообразность проведения испытаний.

Ранее в октябре власти России сообщила об испытании ракет «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. Их провели в соответствии со всеми международными обязательствами, подчеркивала Москва.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп ядерное оружие ядерное разоружение ядерные испытания США Китай
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Как США хотят поставить под контроль тактическое ядерное оружие России
Политика
Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равной основе»
Политика
Кремль оценил близость к ядерной войне в сравнении с Карибским кризисом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Суд в Москве арестовал владельца телеграм-бота Userbox для пробива Общество, 04:43
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине Политика, 04:33
Guardian сообщила о готовности британской армии к операциям на Украине Политика, 04:21
Сенат США отклонил резолюцию демократов, запрещающую удары по Венесуэле Политика, 04:08
WP объяснила слова Трампа о плане денуклеаризации с Россией и Китаем Политика, 03:55
Трамп сообщил, что Казахстан присоединился к «Соглашениям Авраама» Политика, 03:47
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Киев передал Венгрии законопроект об образовании с учетом ее требований Политика, 03:21
В Италии отменили выступление оперного певца Ильдара Абдразакова Политика, 03:18
Вильфанд рассказал, какую часть территории России уже покрыл снег Общество, 02:43
Орбан рассказал о нерешенных вопросах для саммита Путина и Трампа Политика, 02:33
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Трамп заявил о сокращении закупок Индией российской нефти Политика, 02:29
Ливан освободил сына Каддафи после десятилетнего заключения Политика, 02:11