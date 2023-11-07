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Палестино-израильский конфликт ,  
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Война Израиля и ХАМАС. Главное

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Нетаньяху исключил прекращение огня, но допустил «небольшие тактические паузы», США передадут Израилю высокоточные бомбы на $320 млн, число жертв в секторе Газа превысило 10 тыс. Главное о войне Израиля и ХАМАС — в материале РБК
Фото: Yasser Qudih / Reuters
Фото: Yasser Qudih / Reuters

Главное к 11:05 мск

  • Израиль займется обеспечением безопасности в секторе Газа после окончания боев на неопределенный период, заявил премьер Биньямин Нетаньяху. Он также исключил полное прекращение огня до освобождения всех заложников, но допустил «небольшие тактические паузы — час здесь, час там».
  • США передадут Израилю высокоточные авиационные бомбы Spice с GPS-наведением на $320 млн, пишет NYT. По информации WSJ, в последние дни американские чиновники призывали Израиль ослабить бомбардировки анклава для смягчения гуманитарного кризиса.
  • Часть сотрудников Госдепартамента потребовали от властей США критиковать действия и израильской стороны, сообщает Politico. В составленной ими записке предлагается публично осуждать случаи нарушения Израилем норм международного права, а также указывать на противоречие американским ценностям, когда Израиль «применяет чрезмерную силу против палестинцев», чтобы тот «не действовал безнаказанно».
  • В Израиле погибли более 1,4 тыс. человек, ранены 5,4 тыс. Число погибших в секторе Газа превысило 10 тыс. человек, среди них 4,1 тыс. — дети, сообщил Минздрав анклава.

Как идут боевые действия

  • Израильские военные окружили город Газа. Бронетанковые войска и пехота при поддержке с воздуха наносят удары по аванпостам, командным центрам и пунктам управления, местам запуска ракет и другой инфраструктуре, используемой ХАМАС, заявили в ЦАХАЛ.

  • Армия Израиля также показала кадры, как она разрушает туннели ХАМАС в секторе Газа:

Война Израиля и ХАМАС. Главное
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  • ХАМАС обвинил Израиль в трех ударах по лагерю Джабалия. По информации подконтрольного группировке Минздрава, погибли более 270 человек, сотни ранены. В армии Израиля подтвердили первый удар и заявили, что целью был один из командиров ХАМАС. Он и «большое количество террористов» убиты, обрушены подземные тоннели. В ЦАХАЛ заявили, что предупреждали мирных жителей о готовящемся ударе с помощью соцсетей, радио и листовок.

  • Правозащитники установили, что Израиль применял боеприпасы с белым фосфором при обстрелах сектора Газа и Ливана, заявили в Amnesty International. О применении ЦАХАЛ белого фосфора сообщала также Human Rights Watch. В израильской армии эти сведения назвали ложными

  • 31 октября Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС — «расширения наземного проникновения в сектор Газа». ЦАХАЛ также продолжает бомбардировки региона. Компания Maxar показала спутниковые снимки, как выглядит территория после постоянных обстрелов:

  • Боевики ХАМАС при подготовке нападения на Израиль в течение двух лет общались при помощи проводных стационарных телефонов, чтобы скрыть свои планы от израильской разведки, сообщает CNN. Телефонные линии были проложены в тоннелях под сектором Газа. Компьютерами или мобильными телефонами они старались не пользоваться.
  • У боевиков ХАМАС также были подробные карты городов и военных баз Армии обороны Израиля, сообщила WSJ. Один из найденных материалов, датированный июнем 2023 года, представлял подробный план вторжения в кибуц Мефальсим и захвата заложников. Из него следует, что в «час S дня Y» две группы из пяти человек и командир должны были «провести операцию». В документе, насчитывающем 14 страниц, были карты и аэрофотоснимки населенного пункта.

Фото: South First Responders
Фото: South First Responders
Фото: South First Responders

  • Идея нападения на Израиль появилась два года назад, заявили в ХАМАС. По словам представителя группировки, ее главная цель — захват главной мусульманской святыни Иерусалима мечети Аль-Акса и самого города.
  • Сектор Газа будет оставаться в условиях полной блокады, пока похищенные ХАМАС израильтяне не вернутся домой, заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац. «Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный гидрант не будет открыт и ни один бензовоз не въедет до тех пор, пока похищенные израильтяне не вернутся домой», — написал он.

Позиция ХАМАС

  • Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф назвал нападение на Израиль «днем великой революции». Он призвал «исламское сопротивление в Ираке, Сирии и Ливане» поддержать ХАМАС и «поджечь землю под ногами оккупантов».
  • Как заявил Дейф, нападение стало ответом на «осквернение» Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По его словам, в этом году израильские военные убили и ранили сотни палестинцев, также Израиль отклонил предложение по обмену пленными.
  • В руководстве ХАМАС заявили о готовности к «эскалации на всех уровнях». «Включая наземное вторжение, которое будет лучшим для нас, чтобы решить исход этой битвы», — подчеркнул высокопоставленный член группировки Салех аль-Арури.
  • В палестинском военизированном движении «Исламский джихад» (запрещено в России) заявили, что присоединяются к действиям организации.
  • МИД Палестины заявил, что «прекращение израильской оккупации палестинских территорий является единственной гарантией безопасности, стабильности и мира» в регионе.

Что ответил Израиль

  • Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС «заплатит очень высокую цену» за это нападение и понесет ответственность за случившееся и последствия.
  • Израилю необходимо провести длительную и мощную кампанию в ответ на нападение ХАМАС, заявил в разговоре с президентом США Джо Байденом премьер Биньямин Нетаньяху.
  • Израильская армия начала контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа. По палестинской территории наносятся авиаудары.

    Война Израиля и ХАМАС. Главное

  • Израиль официально находится в состоянии войны. На всей территории страны объявлен режим ЧС.
  • Главы оппозиционных партий — Яир Лапид («Еш Атид»), Бени Ганц (Партия национального единства), Авигдор Либерман («Исраэль Бейтену») и Мерав Михаэли (Лейбористская партия) — выпустили совместное заявление, в котором призвали международное сообщество осудить нападение ХАМАС. Они заявили, что «в такие дни в Израиле нет ни оппозиции, ни коалиции» и все «едины перед лицом терроризма» и в необходимости нанести по нему решительный удар «сильным кулаком».
  • Спустя пять дней после начала войны, 11 октября, в Израиле сформировали чрезвычайное правительство. В узкий «военный кабинет», который будет управлять боевыми действиями, вошли Нетаньяху, Ганц и министр обороны Йоав Галант.

Международная реакция

  • В Германии пригрозили депортировать всех сторонников ХАМАС. Как сообщила глава МВД Нэнси Фезер, в стране усилили охрану еврейских объектов и «будут использовать против исламистов все правовые, полицейские и разведывательные средства».
  • Решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства, заявил Владимир Путин на встрече с премьером Ирака Мухаммедом Судани. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке — «яркий пример провала политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, но не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон».
  • В ООН заявили, что полная блокада сектора Газа, о которой объявил Израиль, нарушает международное право.
  • США осудили ракетный обстрел Израиля со стороны ХАМАС. Джо Байден распорядился выделить Израилю дополнительную военную помощь.
  • Нападение ХАМАС также осудил Евросоюз. «Это ужасное насилие должно быть немедленно прекращено. Терроризм и насилие ничего не решают. ЕС выражает солидарность с народом Израиля в эти трудные моменты», — написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в соцсети X.
  • В то же время Евросоюз продолжит выплаты в рамках финансовой помощи Палестине. По словам Борреля, приостановка платежей стала бы «наказанием для всех палестинцев» и нанесла бы ущерб интересам ЕС в регионе. Общий объем пакета помощи Евросоюза составляет €691 млн.
  • Действия ХАМАСа поддержал МИД Ирана. Представитель ведомства Нассер Канани поздравил палестинский народ и заявил, что операция «открывает новую страницу в сопротивлении против оккупантов на оккупированных территориях».
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал палестинцев и израильтян к сдержанности: «Мы призываем стороны действовать сдержанно в свете событий в Израиле сегодня утром и держаться подальше от импульсивных шагов, которые приведут к эскалации напряженности».
  • Также нападение ХАМАС осудили и призвали к прекращению насилия Германия, Франция, Великобритания, Италия и Швейцария. Как заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, Израиль «имеет законное право защищать себя от террора».
  • МИД Египта в своем заявлении предупредил о «серьезных рисках» эскалации между Израилем и Палестиной и призвал стороны к сдержанности. Министр иностранных дел страны Самех Шукри находится в контакте с Боррелем в рамках совместной работы поиска путей для сдерживания эскалации, добавили в ведомстве.
  • Власти Саудовской Аравии призвали «к немедленному прекращению эскалации» между сторонами, а также к защите гражданского населения и сдержанности. Эр-Рияд заявил, что неоднократно предупреждал о взрывоопасной ситуации в регионе.
  • В Киеве выразили поддержку Израилю «в его праве защищать себя и свой народ». «Украина осуждает продолжающиеся террористические нападения на Израиль, включая ракетные обстрелы гражданского населения в Иерусалиме и Тель-Авиве», — говорится в сообщении МИД в соцсети X.
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Израиль ХАМАС палестино-израильский конфликт
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