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​США заявили о максимальной активности российских подлодок за 25 лет
Политика, 19:44
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​США заявили о максимальной активности российских подлодок за 25 лет
По словам командующего военно-морскими операциями США Джона Ричардсона, Россия усилила присутствие в северной части Атлантического океана. Адмирал указал, что такая активность не фиксировалась четверть века
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Российские подводные лодки усилили присутствие в северной части Атлантического океана до «максимального уровня активности за 25 лет». Об этом заявил командующий военно-морскими операциями США адмирал Джон Ричардсон, рассказав об опасениях властей страны по этому поводу.

В интервью радиостанции «Голос Америки» Ричардсон отметил, что члены НАТО от Северной Америки до Европы все чаще выражают обеспокоенность в связи с ростом активности российского подводного флота на севере Атлантики.

«Речь идет о максимальном уровне активности за 25 лет», — сказал адмирал. По его словам, в Вашингтоне не исключают, что Россия может попытаться с использованием подлодок подключиться к подводным кабелям, соединяющим Северную Америку и Европу, или повредить их.

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Адмирал также заявил, что в северной части Атлантического океана осуществляют патрульные миссии и китайские корабли. «Еще пять лет назад ничего подобного не было», — отметил он, назвав «новой динамикой» военное присутствие Китая в этих водах.

Адмирал признал, что флот Китая, «несомненно», составляет конкуренцию для США «в плане военно-морской угрозы», так как у него есть и готовность, и возможности работать в любом регионе.

В январе была опубликована новая версия стратегии национальной обороны США, в которой Россия указана среди пяти ключевых угроз для Америки наравне с КНДР и глобальным терроризмом.

В начале мая Пентагон объявил о восстановлении Второго флота ВМС США (существовал с 1950 года, действовал в Западной Атлантике, был расформирован в 2011 году). Главком американского флота объяснил это решение растущим противостоянием сверхдержав. Reuters утверждал, что Ричардсон имел в виду Россию.

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Официальная церемония воссоздания Второго флота пройдет 24 августа на борту авианосца, сообщает «Голос Америки». По словам адмирала Ричардсона, которые приводит радиостанция, командующий Вторым флотом также возглавит Объединенное командование НАТО в Норфолке, что позволит Вашингтону и союзникам США адаптироваться по мере роста российской угрозы.

Командующий военно-морскими операциями США также рассказал, что американские военнослужащие неоднократно сталкивались с российскими устройствами радиоэлектронного подавления в международных водах. Он не уточнил, как подобные ситуации влияют на работу американских ВМС, но отметил, что это «постепенно становится привычной частью нашей работы».

В июле о намерении увеличить свое присутствие в Северной Атлантике заявила Великобритания, глава Королевского флота адмирал Филип Джонс объяснил это необходимостью ответить на растущую угрозу со стороны России. «Усиливающееся возрождение потенциала и масштаба, которое мы не замечали в течение, наверное, десяти лет. Мы должны на него реагировать», — заявил Джонс.

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Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: ВМС США , Флот , ВМС России , подлодки , Китай
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