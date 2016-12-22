​США заявили о максимальной активности российских подлодок за 25 лет

По словам командующего военно-морскими операциями США Джона Ричардсона, Россия усилила присутствие в северной части Атлантического океана. Адмирал указал, что такая активность не фиксировалась четверть века

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Российские подводные лодки усилили присутствие в северной части Атлантического океана до «максимального уровня активности за 25 лет». Об этом заявил командующий военно-морскими операциями США адмирал Джон Ричардсон, рассказав об опасениях властей страны по этому поводу.

В интервью радиостанции «Голос Америки» Ричардсон отметил, что члены НАТО от Северной Америки до Европы все чаще выражают обеспокоенность в связи с ростом активности российского подводного флота на севере Атлантики.

«Речь идет о максимальном уровне активности за 25 лет», — сказал адмирал. По его словам, в Вашингтоне не исключают, что Россия может попытаться с использованием подлодок подключиться к подводным кабелям, соединяющим Северную Америку и Европу, или повредить их.

Адмирал также заявил, что в северной части Атлантического океана осуществляют патрульные миссии и китайские корабли. «Еще пять лет назад ничего подобного не было», — отметил он, назвав «новой динамикой» военное присутствие Китая в этих водах.

Адмирал признал, что флот Китая, «несомненно», составляет конкуренцию для США «в плане военно-морской угрозы», так как у него есть и готовность, и возможности работать в любом регионе.

В январе была опубликована новая версия стратегии национальной обороны США, в которой Россия указана среди пяти ключевых угроз для Америки наравне с КНДР и глобальным терроризмом.

В начале мая Пентагон объявил о восстановлении Второго флота ВМС США (существовал с 1950 года, действовал в Западной Атлантике, был расформирован в 2011 году). Главком американского флота объяснил это решение растущим противостоянием сверхдержав. Reuters утверждал, что Ричардсон имел в виду Россию.

Официальная церемония воссоздания Второго флота пройдет 24 августа на борту авианосца, сообщает «Голос Америки». По словам адмирала Ричардсона, которые приводит радиостанция, командующий Вторым флотом также возглавит Объединенное командование НАТО в Норфолке, что позволит Вашингтону и союзникам США адаптироваться по мере роста российской угрозы.

Командующий военно-морскими операциями США также рассказал, что американские военнослужащие неоднократно сталкивались с российскими устройствами радиоэлектронного подавления в международных водах. Он не уточнил, как подобные ситуации влияют на работу американских ВМС, но отметил, что это «постепенно становится привычной частью нашей работы».

В июле о намерении увеличить свое присутствие в Северной Атлантике заявила Великобритания, глава Королевского флота адмирал Филип Джонс объяснил это необходимостью ответить на растущую угрозу со стороны России. «Усиливающееся возрождение потенциала и масштаба, которое мы не замечали в течение, наверное, десяти лет. Мы должны на него реагировать», — заявил Джонс.