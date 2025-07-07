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Военная операция на Украине ,  
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Белый дом назвал причину приостановки военных поставок Украине

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Военная операция на Украине
Фото: Mark Allen Johnson / Zuma / Global Look Press
Фото: Mark Allen Johnson / Zuma / Global Look Press

США приостановили поставку вооружения Украине по причине стандартной проверки Пентагоном всей военной помощи. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга, трансляция шла на YouTube-канале американской администрации.

Журналисты спросили, принадлежит ли решение о приостановке поставок ряда видов вооружений Украине лично американскому президенту Дональду Трампу. «Это стандартная проверка Пентагона всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам мира, а не только Украине», — ответила Левитт.

О том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, 1 июля сообщили Politico и NBC. Позднее информацию подтвердили в Белом доме, подчеркнув, что решение было принято в процессе оценки запасов в американских арсеналах, проводимой Пентагоном. В Госдепе отметили, что пауза в поставках части вооружений не означает полной приостановки военной помощи.

Киев заявил, что не получал официальных уведомлений по поводу приостановки поставок оружия. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев проясняет ситуацию в диалоге с Вашингтоном.

4 июля Зеленский и Трамп поговорили по телефону. Украинский президент назвал прошедший разговор «очень важным и полезным». По словам Зеленского, они обсудили ситуацию на фронте и договорились, что будут работать над увеличением защиты неба. Axios со ссылкой на источник писал, что Трамп сказал Зеленскому, что «хочет помочь с противовоздушной обороной, и проверит, «действительно ли что-то было приостановлено».

Россия осуждает поставки Западом военной помощи Украине.

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