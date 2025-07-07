Лавров заявил о зреющем «бунте на корабле» в НАТО
В НАТО усиливаются разногласия, зреет «легкий бунт на корабле», заявил глава МИД Сергей Лавров на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро.
«Там углубляются разногласия, такой легкий бунт на корабле зреет, поскольку все больше и больше стран хотят руководствоваться не какими-то идеологизированными установками, навязанными хозяином, а своими национальными интересами», — сказал он (цитата по ТАСС).
Лавров также отметил, что в связи с расширением БРИКС нет рисков размывания «способности объединения выступать единым фронтом». «Никакой угрозы размытости нашей деятельности я не наблюдаю», — заявил глава МИД России. По его словам, потенциал объединения только начинает раскрываться.
После саммита в Гааге в июне страны альянса официально взяли на себя обязательство к 2035 году довести совокупные оборонные траты до 5% ВВП. Новая планка включает 3,5% на «основные оборонные потребности» и еще 1,5% — на инфраструктуру, кибербезопасность и другие связанные с обороной расходы.
Однако до саммита ряд стран выражали сомнения относительно реальности достижения такого уровня расходов, в частности Испания. Внутри альянса возникли споры и по поводу того, что именно включать в «расходы, связанные с безопасностью»: так, Италия планирует подвести под оборонные расходы строительство моста на Сицилию, которое много раз откладывалось.
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