Лавров заявил о зреющем «бунте на корабле» в НАТО

Потенциал БРИКС в то же время только начинает раскрываться, и угрозы «размытости» объединения из-за принятия новых членов нет, добавил министр

Сергей Лавров (Фото: Pilar Olivares / Reuters)

В НАТО усиливаются разногласия, зреет «легкий бунт на корабле», заявил глава МИД Сергей Лавров на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро.

«Там углубляются разногласия, такой легкий бунт на корабле зреет, поскольку все больше и больше стран хотят руководствоваться не какими-то идеологизированными установками, навязанными хозяином, а своими национальными интересами», — сказал он (цитата по ТАСС).

Лавров также отметил, что в связи с расширением БРИКС нет рисков размывания «способности объединения выступать единым фронтом». «Никакой угрозы размытости нашей деятельности я не наблюдаю», — заявил глава МИД России. По его словам, потенциал объединения только начинает раскрываться.

После саммита в Гааге в июне страны альянса официально взяли на себя обязательство к 2035 году довести совокупные оборонные траты до 5% ВВП. Новая планка включает 3,5% на «основные оборонные потребности» и еще 1,5% — на инфраструктуру, кибербезопасность и другие связанные с обороной расходы.

Однако до саммита ряд стран выражали сомнения относительно реальности достижения такого уровня расходов, в частности Испания. Внутри альянса возникли споры и по поводу того, что именно включать в «расходы, связанные с безопасностью»: так, Италия планирует подвести под оборонные расходы строительство моста на Сицилию, которое много раз откладывалось.