FT узнала о кризисе трастов в Лихтенштейне из-за антироссийских санкций

Виды Вадуца, Лихтенштейн (Фото: Daniel Kalker / dpa / Global Look Press)

Правительство Лихтенштейна сформировало чрезвычайную оперативную группу для борьбы с кризисом в сфере трастовых фондов, которые остались без управления из-за санкций Евросоюза (ЕС) в отношении России, сообщает Financial Times. По оценкам газеты, в статусе «плавающих зомби-трастов» может остаться до 800 организаций.

Из-за кризиса трастовых фондов княжество рискует потерять свой статус финансового центра. За последние полгода Лихтенштейна столкнулся с волной отставок среди доверительных управляющих и членов советов директоров трастовых фондов, поскольку его система регулирования адаптировалась к пакетам санкций США против России, пишет FT.

Опрошенные газетой банкиры и юристы предупреждают, что кризис рискует распространиться на весь финансовый сектор Лихтенштейна, включая крупные банки, если правительство не решит эту проблему. «Речь идет о многомиллиардных плавающих зомби-трастах. И решения пока нет. Я никогда не видел ничего подобного», — рассказал газете один из юристов, работающих с трастовыми фондами.

Как напоминает FT, Лихтенштейн принял пакеты санкций ЕС против России в 2022 году. Несмотря на это, США предупредили Лихтенштейн и другие европейские страны, что они могут ввести вторичные ограничения, если зафиксируют работу фонда с российскими клиентами, даже если эти клиенты не находятся под индивидуальными санкциями. Тогда Управление финансовых рынков Лихтенштейна (FMA) рекомендовало фидуциарным управляющим прекратить отношения «с уязвимыми клиентами».

Подавляющее большинство организаций, руководство которых решило массово уйти в отставку, — это активы проживающих на юге Франции или в Италии россиян, которых не затронули санкции, пишет FT. Это говорит о том, что «атакам» подверглись даже те организации, которые имеют лишь отдаленную связь с Россией.

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