«Разрешите доложить»: каким губернатором и министром был Старовойт. Видео

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Роман Старовойт за последние 15 лет успел поработать главой Росавтодора, заместителем министра транспорта, губернатором Курской области и министром транспорта. Работа на посту губернатора пришлась на время пандемии и специальной военной операции на Украине, когда он неоднократно выступал с видеообращениями к жителям Курской области. На посту министра транспорта он проработал чуть более года — с мая 2024 года. Как он рассказывал и докладывал об обстановке — в видео РБК.

Утром 7 июля вышел указ об отставке Старовойта с поста министра транспорта. Позже стало известно о его самоубийстве. Источники РБК сообщали ранее, что Старовойта могли допросить по уголовному делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений. По этому делу был задержан его преемник на посту губернатора Алексей Смирнов.