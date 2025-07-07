«Известия» узнали о самоубийстве уволенного экс-министра транспорта

Старовойт, которого уволили с поста министра транспорта, покончил с собой, сообщили «Известия» и Baza. Его рано или поздно могло коснутся уголовное дело об укреплениях в Курской области, сообщали источники РБК

Роман Старовойт (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Бывший министр транспорта Роман Старовойт покончил с собой. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник. Также об этом сообщила Baza.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Утром 7 июля Старовойта сняли с поста министра транспорта. На его место назначили бывшего заместителя министра и бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

В своей должности Старовойт проработал около года — его назначили на пост в мае 2024-го. До этого он был губернатором Курской области — с 2019 по 2024 год. Отставка Старовойта не связана с утратой доверия, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Преемником Старовойта на посту главы Курской области стал его бывший первый заместитель, глава правительства региона Алексей Смирнов, но в декабре 2024 года Смирнов ушел в отставку на фоне начавшегося вторжения украинских военных. Позже, в апреле 2025 года, Смирнова задержали по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений в Курской области.

История с задержанием Смирнова рано или поздно могла ударить по Старовойту, сообщали источники РБК, потому что строительство защитных сооружений началось при нем.

Из иска Генпрокуратуры известно, что в 2022–2023 годах правительству Курской области из федерального бюджета было выделено 19,4 млрд руб. для строительства защитных сооружений (блиндажей, огневых точек, опорных пунктов, противотанковых пирамид и рвов). Ответчики создали «видимость выполнения работ по строительству защитных сооружений и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов», отмечали истцы. По делу были задержаны в том числе генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин и его заместители.

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