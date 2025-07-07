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Политика ,  
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Пострадавшим от советских репрессий грекам выплатили компенсацию за жилье

Члены семьи Панаетиди, которую в 1940-х выслали по национальному признаку из Кубани в Казахстан, добились от краснодарских чиновников компенсации за утраченное жилье
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Члены семьи греков Панаетиди, репрессированной в советское время, выиграли дело о компенсации за утраченное жилье, сообщил РБК юрист семьи Иван Калгин.

«Наше дело завершилось победой. Дело полностью завершено, деньги выплачены, квартиры оформлены на реабилитированных и важно, что это первая такая выплата в России», — сказал он.

Калгин уточнил, что каждому реабилитированному выделили 5,5 млн руб., или 21,9 млн руб. на четверых. «Краснодарский краевой суд оставил решение Приморского суда Новороссийска от 05.12.2024 без изменения, именно это решение было исполнено», — рассказал юрист. Приморский суд тогда обязал министра труда и соцразвития Краснодарского края вынести приказ о выплате денежных средств из расчета 33 кв. м площади на каждого истца.

Истцами выступили Надежда Рыбалкина, Анна, Ольга и Василий Панаетиди — дети Ивана Панаетиди, которого в 1942 году выслали из станицы Северской в Казахстан в ходе массовой депортации греков. Там он женился, в Краснодарский край семья смогла вернуться несколько десятилетий спустя. Детей супругов признали жертвами политических репрессий, которые имеют право на возмещение утраченного имущества.

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Фото:Сергей Петров / Global Look Press

В 2020-м членов семьи поставили на учет в администрации Северского района как нуждающихся в жилплощади. После судебных разбирательств их внесли в льготную очередь. Панаетиди решили получить денежную компенсацию, на их сторону встали суды. Однако региональный минтруд издал приказ о компенсации, рассчитанной по нормативу 18 кв. м на человека — сумму занизили почти в два раза, отмечал Калгин. Чиновники посчитали, что истцы должны купить одно жилье на всех. «Хотя по закону они не являются членами одной семьи, поскольку к таким лицам относятся несовершеннолетние дети, родители и супруги», — пояснял юрист.

В краевом минтруда отмечали прошлой весной, что репрессированные имеют право на обеспечение жильем при условии «возвращения в те местности и населенные пункты, где они проживали до репрессий». Дети Панаетиди, как заявили в ведомстве, это условие не соблюли — их отца депортировали из станицы Северской, а сами они поселились в Новороссийске.

Калгин с этим не согласился, сославшись на определение Конституционного суда от 2019 года о том, что всех детей жертв репрессий должны принимать на жилищный учет в родных местах «без каких-либо условий» — то есть без прописки и регистрации.

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Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
жертвы политических репрессий репрессии реабилитация компенсация Краснодарский край
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