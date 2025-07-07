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Выборы президента США ,  
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Экс-главу ЦРУ заподозрили в ложных показаниях о выборах-2016 и России

Экс-главу ЦРУ заподозрили в лжесвидетельстве по делу о «вмешательстве России»
Сюжет
Выборы президента США
Джон Бреннан, который возглавлял ЦРУ при Обаме, включил в доклад разведки о выборах 2016 года неподтвержденное досье Кристофера Стила о связях Трампа с Россией, пишет Breitbart. На слушаниях в конгрессе Бреннан заявлял обратное
Джон Бреннан
Джон Бреннан (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан может стать фигурантом дела о лжесвидетельствовании во время дачи показаний перед конгрессом по поводу «российского вмешательства» в выборы США, сообщает Breitbart News.

Бреннан возглавлял ЦРУ при 44-м президенте Бараке Обаме, в 2013–2017 годах. На прошлой неделе действующее руководство разведуправления сообщило, что выявило нарушения в докладе о вмешательстве России в выборы главы государства в 2016 году. Там сочли необоснованными суждения, что президент России Владимир Путин хотел помочь кандидату Дональду Трампу. По утверждению нынешнего главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, Бреннан, Обама, а также на тот момент директора ФБР и нацразведки Джеймс Коми и Джеймс Клэппер решили «подставить Трампа».

Республиканцы и союзники Трампа долгие годы заявляли, что доклад, вышедший при руководстве Бреннана, был неточным, поскольку его выводы были частично основаны на досье Кристофера Стила, экс-сотрудника службы внешней разведки Великобритании MI6, напоминает Breitbart. В нем, в частности, утверждалось, что у российских властей есть компромат на Трампа, с помощью которого Кремль может давить политика. Впоследствии Федеральная избирательная комиссия США начислила штраф нацкомитету Демпартии и избирательному штабу экс-кандидата и соперницы Трампа Хиллари Клинтон за нарушения, касающиеся финансирования подготовки досье.

ЦРУ выявило нарушения в докладе о вмешательстве России в выборы 2016 года
Политика
Фото:Sara D. Davis / Getty Images

Как пишет Breitbart со ссылкой на новый отчет ЦРУ, досье Стила в доклад от 2016 года включил именно Бреннан, несмотря на возражения сотрудников разведки. Эти сведения «ошеломили» конгрессменов, так как во время дачи показаний на слушаниях в конгрессе Бреннан заявлял обратное.

По словам источника издания, эка-глава ЦРУ осознавал, что документ призван помешать Трампу стать президентом, но «все равно имел наглость лгать конгрессу с невозмутимым лицом».

Бреннан прежде отрицал, что досье Стила с неподтвержденными сведениями распространилось из-за него. В 2017 году экс-глава ЦРУ заявлял, что не придал этому документу особого значения и не читал его.

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Елена Чернышова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ЦРУ Джон Бреннан Джон Рэтклифф Дональд Трамп Барак Обама Конгресс вмешательство в выборы
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Барак Обама фото
Барак Обама
экс-президент, политик
4 августа 1961 года
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