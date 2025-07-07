Economist рассказал об усилении раскола на Украине во главе с Ермаком

Economist упоминает коррупционный скандал, фигурантом которого стал вице-премьер Алексей Чернышов, и попытки сменить на посту премьера Дениса Шмыгаля, за которыми, по словам собеседников, стоит глава офиса Зеленского

На фоне приостановки поставок американского оружия не менее тревожным выглядят внутриполитический раскол, чистки и внутренние распри, которые могут расколоть Украину изнутри, пишет The Economist.

Издание упоминает коррупционный скандал, фигурантом которого стал вице-премьер Алексей Чернышов, и попытки сменить на посту премьер-министра Дениса Шмыгаля. За этим, по словам источников, стоит глава офиса президента Андрей Ермак. Нет никаких доказательств, что Ермак приказал провести расследование в отношении Чернышова, но, по словам трех чиновников, он «использовал свое влияние, намеренно позволяя делу развиваться, в то время как другие дела замораживались». Они считают, что «настоящим преступлением Чернышова было то, что он встал на пути Ермака».

«Падение» чиновника расчистило путь для возможного назначения новым премьером 39-летней Юлии Свириденко, «протеже» Ермака. Как отмечает издание, идея о том, что его протеже заменит Шмыгаля не нова. Год назад президент Владимир Зеленский не позволил это сделать, но «с тех пор Ермак стал сильнее, а его соперники — слабее». Ожидается, что голосование в Верховной раде по этому вопросу состоится в ближайшие недели.

Кроме того, в течение июня трехлетняя вражда между Ермаком и главой военной разведки Кириллом Будановым грозила достичь кульминации со смещением последнего. Источники, близкие к главе офиса Зеленского, называют генерала «эксцентричным революционером, строящим собственную политическую машину». «Девяносто процентов [президентского] корпуса считают его сумасшедшим, а десять процентов считают его гением», — пояснил один из собеседников.

То, что Буданову удалось остаться на посту, свидетельствует, что Зеленский оставляет за собой решение, какой бы ни была роль Ермака.

Как писало Politico в июне, в администрации президента США Дональда Трампа устали от «второго по влиянию человека на Украине» — Ермака. К нему не были расположены ни при Байдене, ни при Трампе, при последнем ситуация стала сложнее, отмечало издание. По словам собеседников, негативное отношение к главе офиса Зеленского повлияло и на отношение Вашингтона к Киеву.