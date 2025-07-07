Израиль нанес удар по порту Ходейда в Йемене после призыва об эвакуации
Израиль нанес удар по порту Ходейда в Йемене, сообщает Al Mayadeen.
Арабоязычный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адраи призвал жителей трех контролируемых хуситами портов в Йемене срочно эвакуироваться, предупредив об израильских авиаударах. Речь идет о портах Рас-Иса, Ходейда и Салиф на западном побережье. Он также попросил всех, кто находится на электростанции Рас-Катиб в Ходейде, покинуть ее.
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