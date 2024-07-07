Мэр Моршанска связал военную операцию с благоустройством города

Мэр Моршанска в конце июня вручил орден сестре погибшего участника военной операции и заявил, что ее брат умер, в том числе «чтобы мост наш наконец-то отремонтировали, чтобы набережная у нас была»

Виктор Щербаков (Фото: Алексей Банников / VK) Фото: Алексей Банников / VK Фото: Алексей Банников / VK Фото: Алексей Банников / VK

Мэр Моршанска Алексей Банников, вручая орден сестре погибшего участника военной операции на Украине, связал конфликт с необходимостью благоустройства города. Внимание на телесюжет с участием Банникова обратил телеграм-канал Brief.

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Видеозапись была сделана в ходе вручения ордена Мужества сестре погибшего на военной операции бойца Виктора Щербакова. Банников опубликовал во «ВКонтакте» фотографии с этой встречи 20 июня.

«Прекрасно понимаю, что погиб он за всех нас, чтобы у нас был этот солнечный день, чтобы наши дети сейчас отдыхали в летних лагерях, чтобы город наш благоустраивался, чтобы были спортивные площадки, чтобы мост наш наконец-то отремонтировали, чтобы набережная у нас была. Вот за все за это погиб ваш брат», — сказал мэр Моршанска.