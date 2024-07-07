Мэр Моршанска связал военную операцию с благоустройством города
Мэр Моршанска Алексей Банников, вручая орден сестре погибшего участника военной операции на Украине, связал конфликт с необходимостью благоустройства города. Внимание на телесюжет с участием Банникова обратил телеграм-канал Brief.
Видеозапись была сделана в ходе вручения ордена Мужества сестре погибшего на военной операции бойца Виктора Щербакова. Банников опубликовал во «ВКонтакте» фотографии с этой встречи 20 июня.
«Прекрасно понимаю, что погиб он за всех нас, чтобы у нас был этот солнечный день, чтобы наши дети сейчас отдыхали в летних лагерях, чтобы город наш благоустраивался, чтобы были спортивные площадки, чтобы мост наш наконец-то отремонтировали, чтобы набережная у нас была. Вот за все за это погиб ваш брат», — сказал мэр Моршанска.
возглавляет Моршанск с 2015 года, с 2007-го является членом партии «Единая Россия». В ходе выступления с отчетом по итогам работы в 2023 году он отмечал большое внимание властей к приоритетным проектам, в частности по благоустройству. По словам Банникова, в течение прошлого года «сразу несколько программ преображали общественные пространства и территории». Речь шла о реконструкции городской набережной и расселении аварийного жилья благодаря федеральным грантам.