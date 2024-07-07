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BFMTV анонсировал возможное обращение Макрона к нации после выборов

BFMTV анонсировал возможное обращение Макрона к нации после завершения выборов
Макрон может выступить с обращением к нации после завершения второго тура выборов в парламент, передает BFMTV. Решения нет, все будет зависеть от результатов голосования, уточнило AFP. В первом туре победу одержали ультраправые
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Christian Hartmann / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон может выступить с обращением к нации после завершения второго тура парламентских выборов, передает BFMTV. Как уточнило Agence France-Presse со ссылкой на источники из его окружения, «на данный момент решения нет», «все будет зависеть от результатов» голосования.

Макрон проголосовал днем в коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж, где в первом туре парламентских выборов одержал победу кандидат от ультраправого «Национального объединения» (RN) Бенуа Долль с 42,3% голосов, отмечает BFMTV. За представителя президентской коалиции Филиппа Факта тогда проголосовали 30,6% избирателей.

По данным телеканала, около 18:00 по местному времени (19:00 мск) Макрон прибудет в Елисейский дворец, чтобы следить за ходом голосования. По итогам мероприятия возможно обращение президента к нации. Также он проведет совещание «с участием руководителей президентского блока «Вместе за республику», в том числе премьер-министра Франции Габриэля Атталя.

В большинстве муниципалитетов избирательные участки закроются в 18:00 по местному времени. В Париже, Тулузе и Лионе они будут работать до 20:00.

Что ждать от второго тура парламентских выборов во Франции
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9 июня Макрон распустил Национальное собрание (парламент) и объявил о проведении досрочных выборов. Поводом стала победа RN на выборах в Европарламент. По итогам первого тура 30 июня победу вновь одержали ультраправые (33,1%), на втором месте оказалась левая коалиция «Новый народный фронт» (28%), на третьем — партия Макрона «Возрождение» (20%).

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Франция Эмманюэль Макрон парламентские выборы обращение
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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