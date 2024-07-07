Папа римский назвал «раковую опухоль демократии»

Демократия находится «не в лучшем состоянии во многих частях мира», безразличие — ее «раковая опухоль», считает папа римский. Он в том числе выразил обеспокоенность низкой явкой на выборах в парламент Франции

Папа римский Франциск (Фото: Alessandro Garofalo / Reuters)

Папа римский Франциск осудил популистскую политику и заявил, что демократия находится «не в лучшем состоянии во многих частях мира». Его заявление в ходе поездки в итальянский Триест приводит Reuters.

«Очевидно, что демократия в современном мире находится не в лучшем состоянии, — сказал он, осудив при этом поляризацию и партийность. — Идеологии соблазнительны. Некоторые люди сравнивают их с гамельнским крысоловом. Они соблазняют вас, но заставляют отрицать себя». Речь идет о персонаже немецкой легенды, который использовал свои магические способности, чтобы украсть городских детей после того, как ему не заплатили за избавление от крыс.

По словам понтифика, кризис демократии затронул разные страны, однако он не привел конкретных примеров. «Давайте не будем обманываться простыми решениями, а вместо этого будем увлечены общим благом», — сказал он, отметив ущерб от политической «коррупции и незаконности». Он также назвал безразличие «раковой опухолью демократии».

Выступление папы римского состоялось в день проведения второго тура парламентских выборов во Франции. Ожидается, что победу на них одержит ультраправое «Национальное объединение» (RN), пишет Reuters . Понтифик в том числе выразил обеспокоенность низкой явкой избирателей.

После победы RN на выборах в Европарламент президент Франции Эмманюэль Макрон распустил Национальное собрание (парламент) и объявил о досрочном голосовании. Первый тур состоялся 30 июня. В ходе него RN одержала победу с 33,1% голосов. Второе место заняла левая коалиция «Новый народный фронт», третье — партия Макрона «Возрождение» с 20%.